"Terrible": La triste llamada del niño fallecido en Navarra a su madre el día antes de desaparecer

LaGuardia Civilha localizadolos cuerpos sin vida de un padre y su hijo, Mateo, de siete años en el fondo de un barranco, bajo el Balcón de Pilatos, un paraje muy escarpado de la sierra de Urbasa en Navarra. Los han hallado a primera hora de la mañana del 7 de noviembre.

Se llevaban buscando desde el día anterior cuando la madre denunció que su exmarido no había llevado al niño al colegio en todo el lunes. Estaban separados y el pequeño se fue el viernes con su padre a pasar el fin de semana. Se trata de otro caso de violencia vicaria, en el que el hombre decide matar al hijo en común para hacerle el mayor daño a su expareja.

El caso recuerda a otros similares e iguales de dramáticos como el de las pequeñas Olivia y Ana,cuyo padre las arrojó al fondo del Atlántico en Tenerife, o el de la madre de Gijón, que envenenó a su hija con pastillas y que se ahorcó en la cárcel en septiembre, a punto de cumplirse un año del crimen.

La periodista especializada en sucesos, Cruz Morcillo, explicaba que "los profesores le contaron que el niño no había ido a clase en todo el día. Ella, muy preocupada, llamó a Jose Joaquín, su exmarido, pero no respondió. Llamó luego a una vecina, a un compañero de trabajo y a varios familiares de él. Ninguno sabía nada. A las siete menos cinco de la tarde se fue al cuartel de la localidad a denunciar la desaparición y en ese momento se puso en marcha el dispositivo de búsqueda. Los agentes localizaron ya entrada la noche el coche de José Joaquín en el Balcón de Pilatos, un mirador muy conocido porque allí van todos los suicidas. El coche tenía las puertas abiertas, las llaves puestas y en su interior estaban los abrigos de padre e hijo".

El momento en el que encontraron los cuerpos sin vida

La oscuridad de la noche dificultaba seguir con la búsqueda, pero en cuanto amaneció, el periodista Pablo Muñoz decía que "los agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña con el Servicio Aéreo de la Guardia Civil han acudido al lugar que les marcaron sus compañeros y han encontrado en el fondo del barranco de ese Balcón de Pilatos, un auténtico desfiladero los cuerpos sin vida, que han tenido que rescatar e izar desde el helicóptero.

"Está descartado que fuera un hecho accidental, los investigadores hablan abiertamente de violencia vicaria a raíz de lo manifestado por la madre en la denuncia y de cómo se cree que ocurrieron los hechos. Los cuerpos han sido trasladados al Instituto Navarro de Medicina Legal para practicarles la autopsia. La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, ha dicho que no se descarta ninguna hipótesis, incluida la de violencia vicaria,pero realmente creo que es una declaración más formal que otra cosa".

La madre desde el principio sospechó de que se trataba de un caso de violencia vicaria, además,como mencionaba Cruz, "tarda menos de dos horas en denunciar y eso cuando ya ha llamado a todos los que podían saber algo. Ella lo que explica es que su exmarido se llevó al niño el viernes y la mujer tenía que recogerlo ayer lunes del colegio. También que hace dos años y medio que se separaron y que su exmarido llevaba mal la separación y la estaba presionando. En los últimos tiempos la situación empeoró porque ella estaba rehaciendo la vida con otra persona y él lo sabía y no aceptaba esa situación. La mujer contó algo terrible. El domingo, el día de antes de la desaparición, fue su cumpleaños, cumplió 47 y el niño la llamó para felicitarla, no sé si también su ex pareja se puso al teléfono. Este ha sido su “regalo de cumpleaños"".

¿Qué más se sabe de la pareja?

Él era vecino de Igúzquiza, de 54 años, trabajaba en el gremio de la construcción y no se presentó al trabajo el lunes, según confirmó la mujer a la Guardia Civil tras hablar con un compañero. En este momento no se descarta que hubiera anunciado algo de sus intenciones porque la búsqueda se dirigió directamente hacia ese barranco, habitual escenario elegido por los suicidas. Y también sabemos que él le había contado a ella que ya había intentado quitarse la vida antes.