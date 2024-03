El absentismo laboral sacude España: "Lo preocupante es que año tras año va a aumentando"

El absentismo laboral ha sacudido España. Casi 1.5 millonesde personas se ausentó diariamente de su puesto de trabajo en 2023. Es decir, el 7% de los trabajadores se ausentó de su cargo por este motivo. Esto hace que España lidere los rankingde incapacidad temporal de Europa, junto a Francia y Portugal.

De estos más de millón y medio de casos, unos 300.000 no tienen ningún justificante médicos. Por comunidades, el absentismo más grave se da en País Vasco (7,8%), Canarias (7,7%) y Murcia (6,9%). Mientras que en La Rioja (5,2%), Madrid (5,2%) y Andalucia (5,5%), son las regiones con menor tasa.

Pero, ¿cuánto cuesta al Estado estas bajas? El coste del absentismo representa un 1,4% del Producto Interior Bruto. Esto se traduce en unos 25.300 millones de euros que cuesta a las arcas públicas. Un 0,2% más que la media de la Unión Europea. Se trata de un 74% más que en 2018.

Sin embargo, el Estado no es el único que hace frente a este problema sino que las propias empresas también asumen el coste. En su caso, alcanza los 12.245 millones de euros, es un 19,6% más que hace un año. Un número de ausencias elevado trae problemas a las empresas y sus trabajadores ya que pueden comprometerse sus ingresos y la productividad.

Respecto a las enfermedades que las provocan, la mayor parte hacen referencia a las provocadas por las incapacidades temporales por el sistema osteo-mioarticular con un 31,36% de los casos, seguido de los trastornos mentales que alcanzan el 17,32%, que ha ido ganando peso con el tiempo, y las lesiones y enveneanamientos.

Es curioso, pero las bajas también dependen del día. El lunes es el día de la semana en la que más se producen, además, con bastante diferencia. Son 1.525.709 bajas las que se han tramitado de media, medio millón más que el martes, donde se alcanzan el 1.078.893. Muy cerca está el miércoles con 1.005.259 bajas. De esta forma sigue decreciendo hasta el jueves que se establece en 922.603, y luego el viernes se acerca hasta los 736.166 casos. Finalmente, el mayor descenso están los fines de semana con apenas 201.740 y 137.074, el sábado y el domingo, respectivamente.

En total, se produjeron más de 8 millones de bajas por enfermedad y accidentes no laborales. Son un 11,34% más que el año anterior y tienen una duración media de 39,87 días. El crecimiento de estas cifras es especialmente preocupante desde la pandemia.

El economista Fernando Trías de Bes ha analizado este problema en 'La Tarde de COPE' y ha señalado que estas cifras son "enormes". "Lo preocupante es que año tras año van aumentando", explica Trías que apunta a que los motivos psicológicos siguen incrementándose. Lo verdaderamente preocupante es que "este fenómeno afecta al resto de trabajadores y crea un ambiente malo ya que crea más presión sobre los que no están ausente". Todo esto repercute en ellos provocando "más tensión y más presión" provocando más absentismo.

A su vez, Trías ha fijado que es una figura de la que se están aprovechando muchos y sus consecuencias no son baladís. "Es una infracción realmente grave que puede alcanzar hasta el despido", apunta Trías que señala que "el problema es que el sector médico se encuentra en una situación muy difícil. Un médico no va a firmar una baja que no es, pero ante la duda la firmará". Muchos especialistas también señalan las listas de espera de la sanidad pública, el uso indebido de las prestaciones y la limitación de actuación de las mutuas como agravantes el problema. Todo esto podría hacer que España siguese engrosando sus cifras, teniendo que afrontar en un futuro no muy lejano un problema muy grave.