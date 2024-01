Tal Wax y Ziv Abod, dos supervivientes de los ataques de Hamás: "Estoy viva porque cayeron cuerpos sobre mí"

Hoy se cumplen 110 días (3 meses y 18 días) desde que se iniciase el conflicto entre Hamás e Israel. A día de hoy, cerca de 130 rehenes siguen en la Franja de Gaza. Este lunes, 24 soldados israelís fueron asesinados. Hasta la fecha superan los 220 militares muertos.

Un alto asesor estadounidense (Brett McGurk, coordinador del Consejo Nacional de Estados Unidos para Oriente Próximo) se encuentra en Doha (Qatar) con el objetivo de reactivar las negociaciones sobre un posible acuerdo entre Israel y Hamás para la liberación de rehenes retenidos en la Franja de Gaza.

Un alto al fuego que parece alejarse... El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu,harechazado la propuesta de tregua presentada por Hamás, tildando las exigencias de este grupo como “simplemente inaceptables”. Según el mandatario hebreo, “solamente una victoria completa garantizará la eliminación de Hamás y la devolución de todos sus rehenes”.

Tal Wax es sobrina de un matrimonio que fue secuestrado el 7 de octubre. Ella estuvo en España estudiando la carrera. A su tíaAviva la liberaron tras 51 días de cautiverio. Su tío Kitz sigue retenido y además necesita medicación para cuestiones de la tensión, al ser una enfermedad crónica la medicación no puede pararse.

Su tía no cuenta demasiados detalles de lo sucedido, por lo que hay muchas cosas que siguen siendo una incógnita. Uno de esos momentos fue el día en que les secuestraron, el 7 de octubre. En esta entrevista también afirmó que tiene mucha ansiedad, ya que “los maltrataban psicológicamente, apenas les daban comida y ni siquiera agua”.

Tal Wax vive en Tel Aviv, sus tíos vivían cerca de la Franja de Gaza. El día en el que fueron secuestrados inicialmente pensaba que estaban incomunicados en el refugio, pero en realidad les habían capturado. Fue un vecino quien se lo confirmó, pero como las noticias eran muy difusas, decidieron esperar. Al día siguiente, el ejército les confirmó que habían sido secuestrados.

También hemos hablado con Ziv Abod, otra joven israelí que sobrevivió al ataque del grupo terrorista cuando estaba tratando de disfrutar de un festival de música: “nosotros intentamos llegar a una zona segura en un refugio, pero el refugio se convirtió en una trampa, porque los terroristas de Hamás tiraron más de nueve granadas dentro del refugio.”

Nos ha explicado cómo se tuvo que “esconder” para sobrevivir: “Éramos 29 personas dentro del refugio y las granadas mataron a más de la mitad de las personas que estaban dentro ... Después dispararon a todo el mundo en este refugio. Bueno, yo estoy viva, pero solo estoy viva porque todos los cuerpos del refugio cayeron encima de mí. Estuve seis horas con los cuerpos y cuando me levanté vi que a mi sobrino y su novia habían sido asesinados enfrente de mis ojos”.

El novio de Ziv ha sido secuestrado por Hamás, junto a otras tres personas del refugio en el que se escondió ella. “Solo quiero traer a “Eliahu” a casa y a todos los secuestrados porque no me importa la política, no es mi trabajo, solo que todos ellos vuelvan a casa”, comentaba Ziv.

Ziv y Tal pertenecen a Voice for Freedom, una coalición de más de 350 organizaciones de más de 70 países. Ahora van a continuar contando su historia por todo el mundo.