El sorprendente uso que daba un oyente a la cuchara de la pasta: "Mejor te compras dos"

El 67% de los españoles no sabemos utilizar la mayoría de utensilios que tenemos en la cocina. Parece un porcentaje extremadamente alto, pero es la realidad. Un asunto que hemos abordado este jueves en 'La Tarde' y hemos querido escuchar las historias de los oyentes. Una de ellas, sin embargo, dejó completamente sorprendidos a Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Rosa Rosado, quienes no pudieron contener la risa al escuchar la historia. Es más, tampoco pudieron evitar hacer diversas bromas al respecto.

El sorprendente uso que daba un oyente a este popular utensilio de cocina

El objeto en cuestión es la cuchara para la pasta, que habitualmente utilizamos para sacarla de la cacerola una vez está hervida y en su punto. Pues bien, este oyente en particular explicaba el jueves que él no le daba ese uso.

"El utensilio de cocina que es como un cazo con un agujero debajo y luego unos dientes". Con estos términos definía este oyente el utensilio.





"Por lo visto se utiliza para cuando cueces la pasta, para sacar la pasta de la cazuela", continuó este hombre. Sin embargo, la revelación viene a continuación: "Hasta hace poco no me enteré para lo que se utilizaba, porque mi mujer me pescó", confesaba el hombre.

"Yo siempre pensé que era un rascador de espalda y me echó una bronca, y ahí fue cuando me enteré", concluyó.

Como ya contamos, esta revelación hizo que el equipo del programa bromeara. "Este, por ejemplo, yo sí lo uso. Tú cueces los espaguetis, le quitas el agua... ¿para sacar los espaguetis y ponerlos en el plato, qué utilizas?", preguntaba Fernando de Haro a sus compañeras. "Dos cucharas", procedía a responder Pilar Cisneros. "O lo primero que pillo. Cojo la mano y digo: "venga, al plato"", bromeaba Rosado. "Aunque sí vale para rascar la espalda, ahora que lo dices", agregaba.

"Yo lo creo es que puede tener los dos usos, pero conviene que no sean simultáneos. Si decides que es un rascador bien, si es para la pasta bien pero no un uso simultáneo", proponía Fernando de Haro. "Te compras dos, los pones en la cocina, con uno te rascas y el otro la pasta, pero tienes que poner una pegatina para saber con cuál te rascas y con cuál sacas la pasta. El agujerito que tienen arriba, le pones una cita roja en el de rascar. Una regla mnemotécnica", concluía entre las risas de los miembros del programa.

El tremendo error que cometes al colar la pasta: lo has hecho mal toda la vida

El proceso para cocinar pasta suele ser muy sencillo. Pones a calentar abundante agua en una olla durante unos minutos junto a un poquito de aceite y una pizca de sal. Cuando el agua comienza a hervir, echas la pasta y esperas a que se cocine. La cocción suele ser de unos diez minutos, aunque depende del tipo de pasta. Una vez que la pasta ya está hecha, solo queda colar el agua. Para ello, normalmente utilizamos un colador sobre el que volcamos la pasta directamente de la olla. De esta manera, el agua se escurre y la pasta queda dentro del colador.





Sin embargo, este usuario ha advertido de que ese no sería el funcionamiento correcto del colador. En lugar de sostener el colador debajo de la olla, lo gira para que el extremo abovedado quede en la olla de pasta, y luego lo voltea para que el agua escape y la pasta permanezca dentro de la olla. De esta manera, el agua se escurre por los filtros del colador y la pasta se queda dentro de la olla. No hace falta, por tanto, volver a introducirla dentro de la olla para terminar su cocinado.