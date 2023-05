El equipo de 'La Tarde' alucina con lo que hace este hombre cada vez que va a un restaurante: "Eso es vicio"

¿Cuántas veces has salido a cenar fuera, has abierto la carta y has dudado de qué pedir? Todos hemos pasado por eso. La indecisión forma parte de nuestra naturaleza y en psicología se conoce como el 'Síndrome de Hamlet'. Demasiada reflexión y poca acción de cara a tomar una decisión. Pues bien, no es raro salir de casa y no saber con exactitud qué pedir. Muchos optan por elegir al azar, otros son más rápidos de cara a elegir qué tomar y otros, sin embargo, son capaces de sorprender a todos los de su alrededor, precisamente, por su decisión. Esto es lo que le ocurre a este oyente de 'La Tarde', que ha contado este jueves qué hace cada vez que va a algún restaurante italiano y que ha dejado completamente alucinado al equipo del programa. Para saber la respuesta, reproduce el siguiente audio:

Audio



Esto, como no podía ser de otra forma, ha hecho que Fernando de Haro, Pilar Cisneros y Rosa Rosado hayan querido comentar la jugada en directo. "Eso es un vicio. Lo que podría hacer es lo siguiente: "Tráigame, por favor, una lasaña, y luego un tiramisú. Y ahora tráigame la cara, que me voy a entretener", ha sido la solución que ha dado Fernando de Haro. "Eso sería mejor", ha agregado.

"Esas hijas pueden ir pidiendo la lasaña y el tiramisú", ha comentado Rosado, al respecto.

"¿Pensabas que te iba a hacer caso?"

Este es otro caso que ha salido a relucir hoy a lo largo de 'La Tarde': cuando la mujer es indecisa y recurre a su pareja para tratar de buscar soluciones. En este caso, el hombre ha relatado que una vez, en una noche de Fin de Año, tuvo que pedirle ayuda para elegir qué ponerse para la cena: "Subí yo todo experto y seguro de mí mismo, con mi copita de vino", ha comenzado el oyente. Tras un pequeño momento de crisis, y él habiéndole dado una solución, concluye relatando qué ocurrió al final: "Evidentemente, cuando bajó no llevaba lo que le dije".

"¿Tú qué te pensabas? ¿Qué te iba a hacer caso?", ha sido la reacción del copresentador del programa, Fernando de Haro, quien ha dado la solución: "Por ejemplo, te preguntan y respondes con lealtad. Hay que ocultar que tú no tienes criterio, que en realidad te da igual. "Me parecen bien las dos cosas, pero no te lo voy a decir porque me estás pidiendo un consejo para no hacerme caso", ha asegurado. Reproduce el siguiente audio para escuchar la sección completa:

Audio



