Solo tengo cinco minutos: “La Asociación amenaza a Sinacio”

Hoy Sinacio no empieza su sección contento. Está preocupado. Muy preocupado. Ha recibido un corro amenazante de la Asociación. Y lo firma nada menos de Anselmo “Cara Cortada” Muñiz. Suena todo muy mafioso, ya lo sabemos.

Existe una peligrosa asociación de guionistas de secciones de humor para la radio, a la cual Sinacio, por supuesto, pertenece. Y esa asociación lo que busca es que sus asociados trabajen lo menos posible. Nada de guiones elaborados y trabajados.

Así que no le va a quedar otra que seguir las directrices de la Asociación en su correo. Le sugieren que ya toca elaborar un ranking de algo. Ya sabemos que eso lo hace todo el mundo. Pero si lo dice la Asociación, no queda otra que hacerles caso. Menudos son. Es mejor no llevarles la contraria y tenerlos contentos. Son peligrosos.

Así que hoy Sinacio nos trae un ranking de las mejores canciones de la historia. Ranking elaborado por el Wall Street Journal. Parece que, con una sección así, como la de hoy, poco trabajada, los de la Asociación le dejarán tranquilo. O no. Escucha como acaba hoy la sección ¡No te lo pierdas!