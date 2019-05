“La sociedad vasca y española no pueden desconocer la historia de ETA”

Silvia Pino Fernández, de 7 años; Miriam y Esther Barreda, de 3 años; Rocío Capilla, de 12 años; Silvia Ballarín, de 6 años. Esos cinco niños, junto al adolescente de 17 años, Ángel Alcaraz, y otros cinco adultos morían asesinados el 11 de diciembre de 1987, en uno de los atentados más salvajes de la historia de ETA. Fue en Zaragoza, en la casa cuartel donde vivían 50 familias de guardias civiles. El hombre que ordenó el atentado ha sido detenido este jueves en los Alpes franceses. Es Josu Ternera, ex jefe de la banda terrorista. Para muchos, escuchar el nombre de Josu Ternera da un vuelco al corazón por sus víctimas y el miedo que hicieron pasar durante décadas a los españoles, porque no se sabía dónde te podías encontrar con el próximo coche bomba o disparo.

Pasar página, olvidar el daño, es humano, pero hay que conocer la historia para no cometer los mismos errores. ¿Lo estamos haciendo bien en este sentido, o no estamos haciendo nada? ¿Los jóvenes de hoy en día, por ejemplo, saben algo de todo esto? En 2018, una encuesta de la Universidad de Deusto señalaba que el 50% de los universitarios no conocían el atentado de Hipercor de Barcelona, y un 40% nunca había oído hablar del secuestro y muerte de Miguel Ángel Blanco.

Por ello, el pasado año el gobierno vasco decidió presentar una experiencia piloto que consistía en elaborar un material con información histórica, textos gráficos y mucho video sobre ETA, para así complementar la asignatura de Historia Contemporánea en los institutos. El historiador y catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Pablo Fusi, fue uno de los expertos que colaboraron en esta unidad didáctica, y que sin embargo el gobierno vasco decidió paralizar por la polémica que se desató, tal y como ha recordado en ‘La Tarde’: “Hubo polémica en torno a la cuestión, porque había sensibilidades que les parecía insuficiente. Me parecía bien que hubiera polémica, porque por lo menos se hablaba de un tema que la sociedad vasca y española no puede desconocer. Hay diferencias, pero sí se debe, por salud social, asumir lo ocurrido y enfrentarse a los hechos históricos pese a ser dolorosos e hirientes.”

En estos videos, explica Fusi, estaba la historia de ETA y del País Vasco, con atentados o entrevistas con antiguos etarras: “Era un material lo suficientemente amplio como para dar una visión aceptable de lo ocurrido .Eso videos, que eran de una hora de duración, se habían ya emitido por la televisión vasca y con bastante audiencia.” En cualquier caso el gobierno vasco aseguró que buscaría mayor consenso para lanzar esta unidad didáctica y, mientras tanto, muchos jóvenes seguirán desconociendo la verdadera historia del terrorismo etarra.