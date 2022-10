Un sevillano sobrevive a un accidente aéreo y ahora tiene un trabajo de ensueño: el primero de la historia

Un vuelo accidentando que le dejó en silla de ruedas no le ha impedido a José Luis Augusto a soñar con volar más alto. Y es que este joven piloto de Sevilla sobrevivió en 2015 a un accidente aéreo, pero en vez de cogerle miedo a volar, ahora aspira a llegar más alto que el cielo, a tocarlo. Su viaje no acabó en ese accidente, sino que su vida siguió con un vuelo todavía más alto.

El propio José Luis ha pasado por los micrófonos de La Tarde este miércoles para explicar cómo fue aquel accidente. “Fue un fallo de tres de los cuatro motores, perdimos 4 compañeros, 2 sobrevivimos, fue un antes y un después, tu vida cambia de manera personal y profesional”. Como explica, fue un momento pivotal para su carrera y su vida personal y que le cambió para siempre: “Uno lo que menos piensa al principio es si vas a poder volver a volar, piensas en volver a recuperar tu autonomía personal en el día a día, algo que lleva años y una tarea de por vida”.









El primero de la historia

Y es que la vida deparaba muchas buenas noticias para el protagonista de la historia. José Luis fue padre en 2018, fundó su propio proyecto NewWings (Nuevas alas), que se centra en trabajar para que personas con paraplejia, como él, sigan volando con la misma pasión y oportunidades que el resto. Ahora el vuelo como asegura Pilar está a punto de traspasar el cielo, y es que José Luis es uno de los candidatos para convertirse en parastronauta y viajar al espacio.

Como explica Javi Nieves en La Tarde, José Luis ha llegado a la última fase de selección, sería uno de los candidatos a ser el primer astronauta discapacitado de la historia si todo va bien. Y mientras espera viajar a Houston en diciembre quiero saludarlo en La Tarde para que nos cuente su testimonio.

José Luis: “La vida te va mostrando opciones y caminos”

Pero detrás de un gran logro siempre hay un gran sacrificio y mucha fuerza de voluntad, y José Luis no habría tenido tanta si no fuese por su entorno, el que ha puesto en valor en COPE. “Yo siempre digo que en la vida de todo el mundo siempre existen esos pasos adelante y no retorno y yo siempre he tenido la suerte de estar rodeado de buenos amigos”, recalca a Pilar Cisneros. Pero si algo empujó la voluntad del sevillano fue sus propios conocimientos y habilidades que, a pesar de la discapacidad, permanecían intactas: “Me dijeron la posibilidad de pilotar aviones adaptados, y ese fue el primer momento que mi cabeza dijo: tienes unos conocimientos, sería egoísta no usarlo para seguir aportando”.

“La vida te va mostrando diferentes opciones y caminos, y la Agencia Espacia Europea sacó un proyecto para seleccionar una o dos personas con alguna discapacidad, y ahí surgió la idea de presentarse”, relataba este miércoles en La Tarde de COPE. “Quedé entre los diez últimos finalistas, la parte médica no lo superé, pero me dio pie para investigar en otros lugares, y ahí apareció Astro Access”, concluye.