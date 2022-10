La sequía asola la producción de miel: "No sabemos qué hacer"

El mundo de la apicultura es un universo aparte pero la sequía también ha tenido un impacto sobre ellas. Algunos apicultores han tenido de destruir hasta 50 colmenas, aunque es posible que tenga que destruir más. Además, estos días han tenido que introducir un alimento extra en las abejas.

Yolanda Martínez es apicultora y confirma en 'La Tarde' con Fernando de Haro que tiene “menos producción”, porque hay “menos polen” y la reina “deja de poner”. “Hemos tenido que alimentar más a las colmenas” con unos sustitutivos del polen, explica Martínez. Se trata de una mezcla de "hidratos y glucosa”. En Burgos, de donde es la apicultora, la producción de miel "ha caído entre el 50 y el 75%” en estas circunstancias. “No sabemos qué hacer, si subir o no el precio”, reflexiona Martínez, porque “la venta ha bajado”. Pero no es el único drama: “No tenemos tarros, los que hay están a unos precios terribles”

La apicultora tiene "750 colmenas”. Explica que el tiempo que emplean es “un par de meses para recoger”. Martínez aclara que si hay sequía hay menos polen, menos néctar y más enfermedad: “Hay que plantar plantas melíferas”, el cerezo, el algarrobo o el romero son algunas de ellas. En definitiva, Martínez cree que “hace falta monte y flor" y que “cuanto más variedad, mejor para las abejas”.

Pero no se puede destinar la totalidad de la miel producida. “Siempre hay que dejarle una reserva de miel para ellas”, las abejas hibernan con un poco de alimento que destinan para ellas. Todo ello después de que en primavera, estos insectos recorran una media de "800 kilómetros de vuelo". La apicultora detalla que “hace falta buen tiempo para que haya miel", y este verano no se ha dado esa realidad. Y recuerda el dicho burgalés: “En agosto, miel y mosto”.

Joseba también es apicultor y también da el alimento a las abejas que la naturaleza no produce por culpa de la meteorología adversa: “Cuando hay penuria en el campo hay que dar lo que el campo no da”. Estas carencias provocan que “si no crían o crían mal, hay enfermedad". Como explicaba Yolanda, las abejas “necesitan miel para pasar el invierno". Pero la producen solo “cuando tienen polen” transformándola en “miel con sus órganos”. Durante el período en el que realizan este proceso, “trabajan desde que amanece hasta que anochece". Todo para su reina, que Joseba cuenta que “puede vivir cuatro años”