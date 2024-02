"Seguimos esperando": los pequeños empresarios denuncian la falta de ayudas para reducir la jornada laboral

Hace tan solo unos meses, desde el ministerio de Trabajo nos hacían una propuesta: reducir la jornada laboral a cuatro días, y cobrar los cinco. Una propuesta que ya se lleva a cabo en otros tantos países, y que aquí no ha terminado de cuajar. Pero vamos al resumen de una propuesta que, aquí en 'La Tarde', queremos analizar pasados unos meses.

En abril de 2023, el Ministerio de Industria publica la convocatoria de ayudas para pymes industriales (pertenecer a este sector era uno de los requisitos indispensables) que quieran recortar la jornada laboral sin que eso implique una reducción de salario.

A mediados de mayo termina el plazo para mandar las solicitudes. 41 empresas de 13 comunidades autónomas la presentan.

A día de hoy, casi 8 meses después, empresas como la de Juan, siguen sin recibir una respuesta.Trabaja en una empresa de impresión digital de Sant Boi de Llobregat de 40 trabajadores. Explica en 'La Tarde' que hay distintas maneras de aplicar la reducción laboral: “hay trabajadores que te piden trabajar los cinco días, pero menos horas”. Nos ha comentado que en lo que consiste es en una jornada laboral de 32 horas.

Meses sin recibir ayudas

Además, Juan lleva esperando mucho tiempo una respuesta por parte de la administración: “presentamos toda la documentación alrededor del 10 de mayo. Estamos esperando”. Y todavía tiene dudas porque no sabe con exactitud de cuánto es la máxima dotación, porque se habló de 180.000 euros, pero sabe si es el total para todas las empresas o para cada una de las que lo soliciten, aunque cree que dependerá del volumen de la empresa.

Hay que decir que nos hemos puesto en contacto hasta en dos ocasiones con el Ministerio y nos dicen que “no hay plazo como tal para resolver las solicitudes”. Por otro lado, según la Escuela de Organización Industrial, que se encarga de la tramitación administrativa de los proyectos, “se resolverán próximamente”. Juan nos ha explicado que no ha recibido ningún tipo de fecha aproximada: “nadie se ha dirigido a nosotros para decirnos, se hará en un mes, en dos meses o en cinco, no tenemos ninguna información”.

Su imprenta está repartida por las calles de Barcelona desde hace 35 años. Este es un momento en el que las empresas tienen escasez de ciertos profesionales, esta PYME de artes gráficas ve esto como un incentivo para atraer trabajadores a su sector, porque la única manera que tienen de implementarla es contratando a más gente.

El caso de reducción de jornada que sí funciona

Independientemente de esto hay quien, por su cuenta, ha implantado ya la jornada laboral de 4 días y le funciona. Es el caso de Axer Blanco, dueño del “Mesón A Laxa (A LASHA) en Lugo . Es un negocio familiar que lleva abierto 27 años abierto y él lo lleva desde hace 7. Son ahora mismo 7 empleados y pretende contratar a uno más “lo hemos conseguido a base de tener un equipo maravilloso, nos apoyamos mucho unos a otros”.

Trabajan viernes, sábado, domingo y lunes y les ha subido el sueldo, porque el rendimiento ha sido muy bueno. Les pagaba 1.200 euros y les ha subido entre 200 y 300 euros.

Se lo planteó por un compañero que lo estaba haciendo y como vio que sus trabajadores acabaron muy cansados en el mes de diciembre, se planteó empezarlo el 1 de enero, aunque era una idea que ya le rondaba en la cabeza el pasado año: “llevaba todo el 2023 estudiando esta posibilidad para que puedan conciliar con la familia”.

Este proyecto busca recopilar datos que permitan una evaluación fiable y extrapolable al conjunto de las pequeñas y medianas empresas del sector industrial, además de impulsar la mejora de la productividad. Las PYMES son aquellas que ocupan menos de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual no excede de 50 millones de euros. El proyecto debe afectar como mínimo al 30% de la plantilla en empresas de hasta 20 trabajadores y al menos en un 25% en las que tengan más trabajadores. Solo se pueden beneficiar los empleados con contrato indefinido a tiempo completo.