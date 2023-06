Resaca electoral: ¿Cómo quedaron los candidatos jóvenes que se presentaban por 1ª vez como cabeza de lista?

El pasado domingo 28 de mayo se celebraron las elecciones municipales y autonómicas en España. Según algunas encuestas el 50% de los nuevos votantes tienen muy poco interés por la política. Sin embargo, hay muchos jóvenes interesados en la política, no solo para ejercer su derecho al voto sino que también para presentarse como candidatos.

Es el caso de Ainhoa, Enrique y Marta, tres jóvenes de diecinueve, veintiséis y veintitrés años -respectivamente- que se presentaron como cabezas de lista en sus partidos para dirigir diferentes municipios. Hace tan solo unos días Fernando de Haro pudo charlar con ellos en La Tarde de COPE, y ahora, vuelven al programa para contar cómo les ha ido.

Ainhoa Pineda, con tan solo 19 años, se presentó como candidata por el partido Valents a la alcaldía de su pueblo, Castellar del Vallès (en Barcelona) un municipio de cerca de 25.000 habitantes. Pese a no haber conseguido ser alcaldesa ni concejal, la joven no cree que haya sido un fracaso: "no considero que los resultados hayan sido ni mucho menos un fracaso. Era una campaña muy complicada, lo hemos intentado hasta el final y no lo hemos podido conseguir", explica. "Yo defino esta campaña como un golpe de realidad por el poco valor que se le da al voto, pero me sirve como motivación para reinventar la política", concluye.

Un reto algo diferente fue al que se enfrentó Enrique Collada, que quería ser el alcalde por el PSOE de los 60 vecinos de El Recuenco (en Guadalajara). Y lo ha conseguido: "todavía no soy alcalde en funciones, pero voy a serlo", dice. Además, desde el primer momento ha recibido un montón de llamadas de los vecinos, pero no precisamente para felicitarle: "Desde el día uno la gente llama para pedirte cosas que hay que hacer y que hay que arreglar", comenta.

Y Enrique añade: "He ganado porque prometía certeza y llevo mucho tiempo ayudando al pueblo desde fuera. Además la propuesta de medidas como la rehabilitación de nuestras viviendas públicas para solucionar el problema de la vivienda en el mundo rural o el trabajo conjunto con los pueblos de alrededor para tener una gestión forestal que nos proteja frente a los incendios han sido muy importantes y las voy a cumplir".

Además de ellos, Marta Cid se había lanzado a ser el relevo generacional por el PP para Torremocha del Jarama, una localidad madrileña de poco más de 1.000 habitantes y cuyo alcalde actual lleva unos 40 años en el cargo. Sin embargo, ha sido imposible arrebatarle la alcaldía: "teníamos una campaña difícil, pero ha sido una experiencia con un aprendizaje increíble", justifica.