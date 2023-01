¿Realmente han caído los precios tras la rebaja del IVA?: Fernando De Haro lo comprueba en un supermercado

Fernando De Haro, copresentador de La Tarde, se ha acercado este martes hasta un supermercado para saber si la famosa rebaja del IVA de los alimentos está surtiendo efecto. Y es que ya ha pasado un mes desde que el Gobierno anunciase la bajada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los productos que ya tenían el tipo reducido del 4% y la rebaja del 10% al 5% el IVA de los aceites, incluido el de oliva y las pastas.

Junto a Fernando estaba Patricia Suárez, directora de ASUFIN, que mantiene que, aunque no puede llegar a medirse si el impacto de la rebaja del IVA ha sido real, sí que se ha notado una bajada de precios: “De manera generalizada podemos decir que sí han bajado los precios pero no sabemos hasta qué punto esta bajada corresponde a la rebaja del IVA o a una táctica comercial de los supermercados en plena cuesta de enero”. Así, plantea un ejemplo claro: hay supermercados en los que las patatas están un 24% más baratas que hace un más, eso es más que la bajada del IVA.





¿Han caído los precios y cuánto?



Lamenta Suárez que no hay precios de referencia: “se ha encargado a la CNMC que los supermercados en ningún caso trasladen la rebaja a sus propios márgenes, pero no tenemos referencias”. Explica que todas las semanas las gasolineras tienen que reportar el precio al que van a vender las gasolinas y la CNMC puede detectar si ha habido un cambio brusco, pero con los alimentos no se puede.

No obstante, y a pesar de que no hay un desglose de datos, señala la experto que “la media de ahorro acumulada desde la primera vez que hicimos la toma de precios (un mes) es del 12%”, por lo que “sí que hay una rebaja”. “Pero luego hay otros productos como la pollería o la pescadería que no está incluida, y puede que haya subido y va dentro de la misma cesta de la compra”, matiza.





¿Qué hacen los consumidores para ahorrar

Suárez espera en COPE que la CNMC esté “diseñando mecanismos de control pero es complicado, vivimos en una economía en la que hay libertad de precios”. Así, si no podemos certificar que se esté produciendo un ahorro a causa de la rebaja del IVA, podríamos decir que, si quisiéramos un ahorro, tendríamos que estar a la caza de la oferta.

“Siempre ha pasado, lo que pasa que los hábitos de consumo están muy estudiados por los supermercados y cómo hacer que vayan a unos y no otros”, apunta Suárez, mientras advierte: “La táctica es atraerte con una gran oferta, como con el aceite de oliva, pero al final vas a por una cosa y sales con 10, la rebaja que consigues con uno la compensan con otros”, concluye.