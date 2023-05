Herrera: "La presencia de asesinos de ETA en listas de Bildu ha puesto patas arriba la estrategia de Sánchez"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Carlos Herrera ha comenzado la mañana poniendo el foco en la campaña electoral: "Quedan 12 días para estas elecciones del 29 de mayo. Ha entrado un nuevo vector que ha despistado el argumentario de los candidatos. Hoy esa campaña aterriza en el Senado con un nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo".

"Hoy hay una cumbre europea para hablar de Ucrania y Sánchez no va a ir porque está de campaña electoral. A Sánchez le ha complicado la campaña un factor inesperado que le ha puesto patas arriba toda la estrategia, que es la presencia de asesinos de ETA en las listas de Bildu. Ha pasado otro día de campaña y los socialistas no son capaces de despejar el asunto", ha añadido.

En este punto, el comunicador ha puesto el foco en la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño: "Ayer pasó a mentir con un descaro propio de su jefe. Según Calviño, no hay motivo alguno para la polémica porque el PSOE no tiene ningún pacto con Bildu. Habéis pactado una investidura, (...) la mal llamada ley de Memoria Democrática, la ley audiovisual, etc. y vais a intercambiar, como den las cifras, el ayuntamiento de Pamplona por el Gobierno foral de Navarra".

"Dice la estrategia socialista que las cuestiones de ETA no mueven voto, pero eso no se compadece con los nervios de esta gente. Los pactos arrancan desde la investidura que Sánchez ganó gracias a la abstención táctica de Bildu. Luego durante la pandemia vino el primer acuerdo por escrito para derogar la reforma laboral, luego la ley de Memoria Democrática dictada por los proetarras. Están los presupuestos, la ley de Vivienda. A ti, Calviño, también te repugnará ser socia de Bildu, pero eres ministra y vicepresidenta porque Bildu apoya a tu partido. Cualquier posibilidad de que sigas siendo ministra pasa por Bildu", desgranaba el comunicador.

Previsión de crecimiento económico en España

En clave económica, la noticia de este lunes es que "la Comisión Europea revisó al alza las previsiones económicas, en el caso de España mejora en medio punto el crecimiento económico, aunque sigue estando por debajo de lo que cree el Gobierno, que vamos a crecer. El tirón del turismo y los fondos europeos son los principales motores. Seguimos siendo el país con más paro de Europa, pese al crecimiento económico. Luego hay serios desequilibrios fiscales".

Además, este lunes, "FEDEA volvió a advertir sobre la insostenibilidad de la reforma de las pensiones recientemente aprobada por el Gobierno. Afirma que se trata de una reforma electoralista, que lejos de intentar contener el gasto, solo persigue aumentar los ingresos para cubrir un gasto creciente".