¿Es partidario de ilegalizar Bildu, por llevar etarras condenados por asesinato en sus listas electorales?

El grupo parlamentario de Vox ha registrado una propuesta de resolución en el Congreso para instar al Gobierno a solicitar la ilegalización de EH Bildu por incluir a condenados por terrorismo en las candidaturas para las elecciones del próximo 28 de mayo.

Según el partido de Santiago Abascal, la incorporación a las listas electorales de condenados de ETA, 37 por pertenencia y colaboración con banda armada y siete por delitos de sangre, incumple de "forma grave" la ley de partidos.



Advierte, además, de que Bildu no ha condenado el terrorismo de ETA y el dirigente de la entonces Batasuna que "responsabilizaba al Gobierno de los asesinatos" de banda terrorista, Arnaldo Otegi, hoy es su coordinador general.



En opinión de Vox, la formación abertzale ha incumplido varios preceptos de la ley de partidos, entre ellos el artículo 2, que señala que los promotores de una formación política no pueden haber sido condenados por terrorismo.



También el artículo 5.6, sobre la inscripción en el registro de un partido que pretenda suceder la actividad de otro declarado ilegal, y el 9, que establece que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos.



Por estos motivos, Vox pretende que el Congreso se pronuncie e inste al Gobierno a "expulsar de las instituciones al brazo político" de la banda terrorista.



Considera que se trata de un "deber moral" y un "compromiso en defensa de las miles de victimas de ETA a las que EH Bildu desprecia" y cree que no hacerlo sería una "afrenta imperdonable" no solo a las victimas directas, asesinados o familiares, sino a todos los españoles, "victimas indirectas de la trayectoria criminal de ETA".