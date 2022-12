Qué es realmente la 'cultura de la cancelación' y por qué han censurado la imagen de unas bodegas de León

A la entrada de Molinaseca, en León, hay una valla publicitaria que ha provocado bastante revuelo. En ella se pueden ver dibujadas a la izquierda y en pequeño tamaño, un grupo hombres bebiendo vino y, frente a ellos, una chica de espaldas con un bikini blanco y corazones rojos. El Ministerio de Igualdad exigió que las bodegas retirasen el cartel en un escrito en el que le insta a retirar una de sus promociones por considerar que "sexualiza a la mujer".

La publicidad a la que se refiere es obra del artista catalán Josep Moscardó, al que se le encomendó, hace 14 años, crear una imagen para el vino godello de la casa 'Demasiado corazón', según ha explicado el fundador de la bodega Encima Wines, Javier Álvarez: “Cuál fue la sorpresa cuando leímos los motivos en la carta, tenemos otra etiqueta con un chico sin camiseta, y de esa no nos han dicho nada, es curioso”, explicaba en COPE.

Por eso, la abogada y colaboradora de 'Herrera en COPE', Guadalupe Sánchez, analizaba en la tarde de este jueves en COPE si realmente estamos ante un caso de censura, aunque el Ministerio se haya retractado: “Se aproxima mucho a la censura porque intenta provocar la autocensura, la que uno mismo se impone a sí mismo. Es el resultado, no de la cultura de la cancelación, sino de la victimización”, apunta.

¿Qué es realmente la 'cultura de la cancelación'?



“La cultura de la cancelación es cuando se considera que una opinión, dentro de los límites legales, puede ser ofensiva o atentar contra los sentimientos de un colectivo, se adoptan decisiones en estadios intermedios (universidades o periódicos) para que esas personas no reproduzcan el mensaje”, explica la abogada en La Tarde. Así, en este caso no hay órdenes de ninguna autoridad, pero es algo que la sociedad acepta para no ofender unos sentimientos indeterminados.

“En el caso del vino, vejar a una mujer es algo muy serio, estamos banalizando conceptos como la violencia o la violación, que nos lleva a una pendiente muy peligrosa. Sexualizar es también algo muy subjetivo, decir que la espalda de una mujer es vejarla me parece utilizar la cultura de la victimización de la mujer como colectivo”, añade.

Diferencia entre 'cultura de cancelación' y 'cultura de la victimización'



En el segundo caso, la 'cultura de la victimización' consiste en crear colectivos de víctimas que, a su vez, “lo son de otro colectivo que son criminales”, subraya Guadalupe Sánchez. “Así, determina que hay otro grupo que es el opresor, en este caso el victimario es el varón”. Por ello, el principal riesgo que ve la abogada es que esta situación “nos puede llevar al derecho penal de autor: un derecho Penal moderno condena actos punibles, en el derecho penal de autor lo que importa es la cualidad de una persona”, concluye.

“La libertad de expresión claro que tiene algunos límites, los establece de manera clara la ley, de lo que se trata toda esta cultura de la victimización es llevar el sentimiento por encima del derecho, entonces cualquier cosa es posible”, asegura en los micrófonos de La Tarde a Fernando de Haro.