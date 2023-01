¿Qué ha ocurrido con la serie de Pedro Sánchez?

Ya hace unos meses que tuvimos acceso al primer tráiler o “teaser” de la docuserie que protagoniza Pedro Sánchez. Se llama “Las cuatro estaciones” y, como escuchamos, tiene como principal reclamo la negociación en Bruselas para la llamada excepción ibérica, por la que se estableció el tope del gas. Ya en septiembre pasado veíamos algunas imágenes de la serie. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha sido de la docuserie? ¿Hay fecha para su estreno? ¿La ha comprado alguna cadena?

Precampaña electoral



Las cuatro estaciones está producida por “Secuoya Studios” y “The Pool TM” y consta de 4 episodios de unos 50 minutos, dos de ellos ya montados. Sin embargo, se esperaba que su emisión comenzase en plena precampaña electoral, porque te recuerdo que este año hay elecciones autonómicas. Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, las dos Castillas, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra, junto con Ceuta y Melilla, están llamadas a las urnas el próximo 28 de mayo. Pero, por ahora, ni rastro de la serie. Y lo que parecía su fuerte, ha terminado siendo uno de sus puntos débiles. Según Manuel Velasco, director y crítico de cine, "puede haber jugado en su contra precisamente el hecho de estar en plena campaña electoral”.

Nadie la quiere emitir

El caso es que la obra fue presentada con bastante ruido, aunque ahora lo que está provocando son comentarios dentro de la industria. Nadie sabe qué ha sido de ella estos últimos meses y se desconoce cualquier negociación relacionada con la docuserie. Lo cierto es que, plataformas como Netflix, HBO, Prime Vídeo o Disney Plus+ le han cerrado las puertas a Sánchez. Pero ¿qué pasa entonces con la serie? ¿no han conseguido comprador? De momento, las plataformas principales de streaming no confirman que esté en sus planes programarla. Daniel Gascón, escritor columnista, compara la situación del presidente del Gobierno con el libro de Gabriel García Marquez: “El coronel no tiene quién le escriba”. Manuel Velasco asegura que “normalmente, los productos audiovisuales son muy caros y es raro que una productora se anime a invertir su dinero en producir cualquier producto, sea ficción o documental. Normalmente hay acuerdos con plataformas o televisiones antes de emitir cualquier cosa, se hacen pilotos, etc".

Además, en España no estamos acostumbrados, como en Estados Unidos, a ver ficciones audiovisuales sobre presidentes del Gobierno. Algo que también ha podido influir al rechazo momentáneo de esta serie. Con 2 episodios montados, el material del documental está grabado y se ha invertido la mitad de la posproducción. Manuel Velasco insiste en que “las dificultades residen en el pudor de enseñarlo a pesar del interés del público en verlo”. En todo caso, habrá que esperar a ver qué sucede con la serie, ya que después de aquel tráiler, no hemos vuelto a saber nada.