¿Qué le espera a Errejón a nivel judicial? Una abogada especialista en violencia machista da las claves del caso y apunta a cuál podría ser la pena

El juzgado número 47 de la Audiencia de Madrid tiene ya el atestado policial, con la denuncia de la actriz Elisa Mouliáa. Hay más testimonios de otras supuestas víctimas de Errejón, pero es la única que se ha sustanciado ante una comisaría y por tanto ya está en manos de la justicia. En estos momentos la policía estaría recabando todas las pruebas y podría citar a Íñigo Errejón a declarar en cualquier momento.

Una de las claves de la investigación llevada a cabo por la policía seria en la búsqueda de pruebas que demostraran el delito. “Cuando no hay testimonios, se necesita un apoyo periférico objetivo, cuando no hay algún tipo de mensajes, que conste como prueba”, ha afirmado la abogada experta Amparo Díaz en La Tarde.

VA A SER MUY IMPORTANTE UNA VALORACIÓN PSICOLÓGICA

Según la declaración de Mouliáa, tras sentirse invadida por Errejón, cogió un taxi y se fue en él con el propio exdiputado, un hecho que ha generado controversia en muchas personas. En relación a esto, Díaz ha afirmado que hay muchos casos en los que “la victima, al sentirse invadida, se queda bloqueada e incluso sigue la corriente de la situación”. Esto argumentaría la actitud tomada por la actriz en ese momento. “El asunto requiere una valoración psicológica. Esto se va a estudiar. Las víctimas pueden reaccionar a la alteración del entorno de muchas maneras”, ha explicado la abogada

Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón

¿A que pena se enfrentaría Íñigo Errejón? Pues según Amparo Díaz, se debería de tener en cuenta que, al ser unos hechos acontecidos antes de la aprobación de la “Ley del Sí es Sí”, en un principio, se tomarían decisiones bajo esa legislación. Por lo tanto, según esa ley, Errejón se enfrentaría a una pena entre 1 y 3 años, o a multas de 18 a 24 meses. Con la ley vigente, la del “Sí es Sí”, se enfrentaría a una pena de 1 a 2 años, al ser considerado a un episodio con varios tocamientos. Pero en el caso de que se demostrara que fue un hecho repetido, la pena podría ser superior. ¿Qué ley se aplicará? Pues, según las palabras de la abogada Díaz, dependerá del juez. “Lo normal sería que se aplicara la ley de su momento, la de antes de la aplicación de la del “Sí es Sí”, salvo que la ley posterior sea más beneficiosa. Allí el juez tendrá que valorar”

UN CASO ASÍ NO SUELE DILATARSE EN EL TIEMPO, PERO ESTE TIENE UNA SINGULARIDAD PARTICULAR

Otra pregunta que nos realizamos es cuándo sabremos qué le espera a Íñigo Errejón. Normalmente en un caso ordinario esto no se dilata en el tiempo, pero en esta situación no se puede prever, por su singularidad. Sobre todo, porque quizás el juez quiere recabar información, por si no paran de salir a la luz más casos