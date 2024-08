Un psicólogo de adicciones señala la relación que hay entre ser español y los problemas con el alcohol

El Ministerio de Sanidad ha presentado un anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad. Este texto, que se conoció públicamente el 30 de julio, a la vez que se presentó al Consejo de Ministros, lleva por objetivo "crear un marco integral para proteger la salud de los menores y promover un consumo responsable de alcohol en la sociedad", según Sanidad.

Así, el departamento que dirige Mónica García advierte de que el consumo precoz de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar adicción y afecta negativamente al desarrollo cerebral. El objetivo, por tanto, es prevenir el consumo de alcohol, retrasando la edad de inicio, proteger las consecuencias del consumo y reducir los episodios de consumo intensivo en este grupo vulnerable.

Miguel de Nodal psicólogo experto en adicciones, explica este martes en La Tarde que “todas estas medidas, como pasó con el patrocinio del tabaco en el mundo del motor, asociar valores contradictores no es buena medida, pero esta no es la única solución, no todo se resuelve a golpe de ley”.





Las prohibiciones del anteproyecto sobre el alcohol



El anteproyecto de ley establece obligaciones para las administraciones públicas en materia de educación, sanidad, cultura, deporte, investigación, seguridad vial, ámbito laboral y familiar.

En primer lugar, se prohíbe el consumo de alcohol para todas las personas en centros docentes; centros de protección de menores y residencias de estudiantes que admitan a personas menores de edad; en otros centros de menores o destinados a su uso; y en centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido expresamente para personas menores de edad. Tal y como expresaron fuentes de Sanidad en un reciente encuentro con medios, un concierto de Aitana no entraría en esta categoría, pero sí un espectáculo de 'Luli Pampín', artista infantil.

Sobre los hábitos de consumo del famoso 'afterwork', De Nodal reconoce que muchos de sus pacientes le han confesado que usan el alcohol como premio tras una dura jornada laboral. “El problema es que eso se va grabando a fuego en nuestra piel y el único reforzamiento que tenemos al final del día es premiarnos con alcohol”.





La relación entre España y el consumo de alcohol

Además, el psicólogo especializado en adicciones explica si existe una relación entre ser español y tener problemas con el alcohol, y asegura que es un tema más de expectativas. “Desde luego es verdad que nuestras tradiciones hablan mucho de nuestras expectativas, como 'qué se espera de mí como español medio', pues que me levante tarde, coma tarde, y pase el tiempo con amigos en una terraza tomando una cerveza”, explica a Pilar Cisneros. Para Miguel de Nodal, beber alcohol en España “forma parte de la cultura, pero la cultura lo convierte en expectativas y nosotros lo hacemos un comportamiento”.

Sobre cómo detectar que una persona está comenzando a tener problemas con la bebeida, el psicólogo explica en La Tarde de COPE que, “más allá de sumar el número de criterios”, es más “cuántas veces está interfiriendo en tu día a día, cuántas veces te has dicho que es la última y han sido cuatro más”, concluye.