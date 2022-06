Un productor de sandía, sobre la subida de los precios de las frutas de temporada: "No está justificado"

Llega el verano y con él, el consumo de las llamadas frutas del verano como el melón y la sandía. Sin embargo, los precios se encuentran muy elevados. De hecho, el kilo de sandía se encuentra más o menos de media a 1,5€, mientras que el melón se encuentra a 2€.

El productor de sandía en Almería y responsable de verduras y hortalizas de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), Andrés Góngora, ha dado sus impresiones sobre esta situación. Para el productor no está justificado, ya que actualmente, según sus propias palabras, se encuentra a dos euros el kilo del melón y a casi dos el kilo la sandía. Reconoció que durante el mes de abril y mayo, temporada que comienza la campaña, hubo poca producción y tenía un coste de elaboración que rondaban los 80 céntimos para el agricultor.









Las razones a ese coste fueron los problemas que encontraron para producir. "Hemos tenido una primavera que ha sido un auténtico infierno", con la calima, y unas posteriores lluvias intensas en poco tiempo, afectaron "a la sandía en el mes de mayo" dijo el productor. Pero con relación a los precios actuales no encuentra motivo. "Desde luego no está justificado", comentó Andrés Góngora. Tan metidos en el mes de mayo existen unas cotizaciones de 25 céntimos el kilo, "por lo que se ven diferencias que no están justificadas", ya que la producción está normalizada.

Las cadenas de distribución, las responsables de esta subida de precios

El productor pone el ojo de esta situación en las cadenas de distribución, porque el transportista o el mozo "trabajan al límite". Achaca esto a las demandas que están controladas por "cadenas de supermercados" importantes en España y en la Unión Europea. Una serie de empresas que, según reconoce Andrés Góngora, "saben el nivel de producción que hay y no quieren favorecer los desatasques que hay en el volumen de la producción".

Para que la cosa mejore considera que se debería realizar una bajada de coste acorde a la que está en origen. De manera que "el consumo se estimularía" y el consumidor podría comprar los productos. Algo que los propios consumidores quieren, pero no pueden por el precio.