El presidente del Comité de Bioética defiende la elección de segunda dosis: "Es la mejor solución"

Este viernes, el Comité de Bioética de España ha avalado la decisión del Ministerio de Sanidad, que permite a los ciudadanos menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca decidir si inocularse por segunda vez, para completar la pauta, con Pfizer o con el suero de AstraZeneca. En el caso de decidir hacerlo con el mismo suero, deberán firmar una autorización. El Comité de Bioética considera "ética y legalmente recomendable" que firmen dicho protocolo con la decisión que hayan tomado.

El presidente del Comité de Bioética, Federico de Montalvo, ha estado en 'La Tarde', quien ha asegurado que no ha sido una decisión fácil porque había que hacerlo un un período de tiempo muy corto. "Elegir va en contra de los principios de la estrategia. La persona no podía elegir antes y tampoco ahora", ha señalado. No obstante, ha indicado que el dilema puede llegar cuando "una persona rechaza vacunarse porque no quiere una pauta heteróloga. Esa persona quedaría sin vacunar y supondría una situación de riesgo para su salud y la colectividad", ha apuntado.

"No te ofrezco una vacuna. Te ofrezco una vacuna, que es la adecuada. Pero ante esta situación, lo que proponemos es la única forma de resolverlo. Es la solución a quedarse sin vacunar", ha señalado. "Me preocupa la consecuencia, que es dejar a personas sin vacunar".

En este sentido, Federico de Montalvo ha defendido las decisiones que ha tomado la comisión de Salud Pública, que se han basado "en las informaciones que le suministra el grupo de expertos", ha matizado.

"No es que una vacuna sea mejor, es que una ha informado de efectos adversos", ha asegurado. Por lo que el planteamiento que han utilizado ha sido el de utilizar la intercambiabilidad para evitar los efectos adversos. "Las dos decisiones son óptimas", ha añadido en última instancia.

