Preocupación de los trabajadores de Alcoa ante la amenaza de cierre

El futuro de la planta de Alcoa en Avilés y La Coruña sigue en el aire. La incertidumbre se ha instalado en los 200 trabajadoresde la empresa, que podrían quedarse en la calle pese a las ofertas de compra por parte de una multinacional estadounidense de aluminio. El alto coste de la energía es un problema en este sector, que lo hace inviable.

Las negociaciones con la empresa, las administraciones, los inversores o las eléctricas y las concentraciones en la calle de momento no dan sus frutos. Por ello, los representantes sindicales acaban de iniciar la marcha por el aluminio, en el que recorrerán 300 kilómetros desde Avilés y hasta Madrid. Tienen previsto llegar el 24 de junio, cuando se concentrarán frente al Ministerio de Industria para reclamar una salida al conflicto.

El presidente del Comité de Empresa, José Ramón Gómez, ha informado en ‘La Tarde’ que este jueves llegan a Oviedo, tras 38 kilómetros de caminata que realizan a día de hoy unas 200 personas: “En una hora concluirá la primera etapa. En total son unos 450 kilómetros hasta la capital.”

El motivo lo merece, tal y como señala Gómez: “El Gobierno hace seis meses nos pidió tiempo y no sabemos nada aún. Se comprometieron a elaborar un estatuto para el sector, con rebajas para los costes industriales eléctricos y no han sido capaces de ponerlo encima de la mesa. Ya no queremos más reuniones en los despachos, sino alternativas.”