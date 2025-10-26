Los 'palos' de Santi Cañizares, exportero internacional, a Vinicius y a Lamine Yamal: "Han hecho ambos un ejercicio de narcisismo, y ningún jugador tiene que estar por encima del club"

El Real Madrid se afianza como líder en Primera División tras ganar en el Clásico al FC Barcelona por 2-1.

Con esta victoria, los de Xabi Alonso aventajan a su eterno rival en cinco puntos después de diez jornadas.

lamine yamal y vinicius

La previa del Clásico estuvo marcada por las palabras de Lamine Yamal donde insinuó en un acto distentido con la Kings League que el Real Madrid robaba y amenazaba con volver a marcar en el Bernabéu.

No solo eso, sino que en la pasada noche, Lamine compartió en redes sociales un vídeo con imágenes del encuentro del año pasado donde los culés ganaron 0-4, y también compartió una imagen de su celebración de uno de los goles en ese Clásico del año pasado.

Lamine Yamal publica una foto celebrando un gol en el Bernabéu en las horas previas al Clásico

Vinicius, por su parte, fue protagonista por su cabreo al ser cambiado hacia el minuto 70 del encuentro por su compatriota Rodrygo Goes. Además, el brasileño también se encaró con el banquillo blaugrana en los minutos finales.

santi cañizares

Al término del partido, el exportero internacional Santi Cañizares realizó la siguiente reflexión sobre ambos en Tiempo de Juego: "El ejercicio de narcisismo que han hecho ambos, uno antes del partido y otro durante el partido, creo que no lo hacen nada bien a sus equipos y creo que los la estructura de los clubes, en este caso Madrid y Barcelona, es lo suficientemente importante, amplia, como para pensar que ningún jugador tiene que estar por encima del club"

"Deberían de tener una comisión de ética moral donde que te llamen al despacho ese fuera una vergüenza para cualquier jugador y llamarle la atención a ambos. El problema que tenemos aquí es que cuando un jugador es muy bueno, ya se puede permitir cualquier cosa porque nadie en el club es capaz ni siquiera solamente pueden hacer que llevarle la maleta al autobús, nada más", añadió.

"Yo entiendo a Carvajal, yo soy capitán del Real Madrid, capitán de un equipo y me has faltado el respeto públicamente y yo te estoy esperando con muchas ganas. Es normal porque soy capitán y represento a esa entidad. Yo entiendo perfectamente a Carvajal y entiendo perfectamente al banquillo del Barcelona que cuando va Vinicius allí que no sabe ganar, porque eso se llama no saber ganar. Vinicius no sabe ganar y muchas veces tampoco sabe perder. Entonces es normal que te levantes y digas, "Pero tú quién eres para pedir aquí al banquillo del Fútbol Club Barcelona con una toalla como si hubieras ganado algo esta tarde, ¿no?", completó Cañizares.