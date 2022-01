¿Es posible hacer de internet un trabajo estable?

¿Nunca te has parado a pensar cuánto dinero se puede ganar con un canal en Youtube? En el canal donde has visto el último tutorial... o donde has consultado algo relacionado con la educación... O una reseña de un libro... O puede que un tour por una ciudad...

¿Es posible ganar un sobresueldo al que ya tienes en tu empresa? ¿Y cuánto tardarías?

Bueno, no es sencillo, pero hay gente que lo consigue. Como todo, hay que valer y que lo que subas guste a la gente.

Mercado, ya te digo, que hay. Para que te hagas una idea, Youtube tiene más de 2.000 millones de usuarios mensuales y cada hora se suben 720.000 horas de vídeo a esta plataforma ¡cada hora! Tardarías 82 años en ver los vídeos que se suben solo en una hora a Youtube... En youtube cabe prácticamente todo, desde videojuegos a ciencia, sí. José Luis Crespo es uno de los divulgadores científicos de internet más importantes en habla hispana. Tiene casi tres millones de suscriptores en Youtube. El año que viene cumple diez años en su canal y entonces él tendrá tan solo 28 años. "Al comenzar mi carrera tuve como pasatiempo las habilidades de diseño gráfico y veía una manera de bajar esos conceptos a la tierra", así fue como empezó en Youtube y entonces no se imaginaba que iba a llegar tan lejos.

Es un caso similiar al de Alicia Aradilla. Tiene 32 años, es extremeña y lleva 3 años en la plataforma Patreon. Ahora mismo más de 1.800 personas que pagan 10 euros al mes por ver sus clases de aquarela. "Yo conseguí un sueldo decente a los 3-4 meses. Tener además una comunidad en #Instagram es muy importante y especialmente el boca a boca, es así como vas creciendo".

Son los testimonios de dos grandes trabajadores que han conseguido un sueldo haciendo lo que más les gusta. Lo que no dudan en decir es que se requiere esfuerzo, sacrificio, perseverancia y mucho conocimiento. Solo así, como en todo trabajo, se puede llegar lejos.