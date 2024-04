¿Podría repetirse el Clásico, como pide Laporta? Las claves de la polémica tras anular un gol

"Como presidente del FC Barcelona quiero transmitir la insatisfacción que produce que un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial el mal uso de una herramienta como es el VAR nos esté marcando la agenda", comienza el comunicado del dirigente blaugrana.

Así, pedía que se repitiese el partido, pero, ¿es eso posible? Es lo que preguntamos a Manolo Lama y Pedro Martín aquí en La Tarde.

¿Se podría repetir el Clásico en los próximos meses?

Para Manolo Lama, la respuesta es bastante clara: "nadie puede decir que fue gol ni que no lo fue. Se podrán mover por intuiciones, pero incluso las tecnologías dicen de todo. Mi sensación es que pudo traspasar la línea" explicaba el narrador de Tiempo de Juego.

Pero, con todas estas, ¿puede llegar a repetirse el partido? Lo cierto es que esta técnica "está llena de errores" y esto de tener partidos llenos de polémica no es nada nuevo. Sin embargo, nunca ha llegado a repetirse un partido por alguna de estas polémicas, a pesar de algunos errores que haya podido tener la tecnología del VAR.

Para Lama, Laporta "va a pedir todas las imágenes disponibles del VAR y luego audios de árbitros del VAR, para ver si existe otra toma que el VAR no haya trabajado. Lo que vale es lo que ocurrió en la sala y lo que vieron los colegiados con las tomas diferentes que tenían para definir si era o no, hace esto porque el Espanyol no se le concedió un gol, fue a la justicia ordinaria y le dieron la razón, porque no utilizo todas las imágenes, y a eso se agarra Laporta" explicaba.

Sin embargo, para Pedro Martin, no es suficiente para provocar una repetición del partido. "Se te puede pasar, es un error garrafal, pero lo normal es que la RFEF le dirá que puede tener razón, pero no se va a repetir el partido" sentenciaba.

¿Para qué sirve el VAR?

La pregunta puede ser obvia, si, a pesar de tener una tecnología avanzada, con casos como este el VAR no logra atinar, entonces, ¿para qué sirve?

Entre risas, Manolo Lama consideraba que "para crear polémica", aunque, sin duda, cree que es una buena técnica (y todas las que surjan) para ayudar a los árbitros y que haya "menos errores, el fútbol sería algo más justo".

Y, ¿por qué no ponen ojo de halcón como en otros deportes? "La explicación de LaLiga para no poner el ojo de halcón es económica, con eso decidir si la pelota ha traspasado o no la línea. La solución es fácil, lo mismo que poner una cámara en un lado de la portería, poner en el otro lado, el gol de ayer se hubiera visto y tendrías más elementos para ayudar a los árbitros, pero ni siquiera con eso" sentenciaba Pedro Martín.