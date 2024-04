Manolo Lama explica el detalle por el que cree que el gol fantasma del Barcelona ha entrado: "Por una razón"

El encuentro entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona ha dejado dos jugadas polémicas. Una, el penalti a favor del equipo blanco por una caída de Lucas Vázquez ante la oposición de Pau Cubarsí y la otra un gol fantasma a favor del Barcelona que el colegiado Soto Grado no concedió al no encontrar una imagen que dejara claro que el balón atravesara totalmente la línea de meta.

En el Tertulión de los domingos, nuestro compañero Manolo Lama que narró el encuentro desde el Santiago Bernabéu para Tiempo de Juego se fijó en un detalle para explicar el por qué él cree que el balón ha entrado: "Viene de atrás". En el audio siguiente podrás escuchar de manera íntegra la opinión de Lama.

Ter Stegen y Xavi 'explotan' por la polémica del partido en el Bernabéu: “Es una vergüenza” El portero y el entrenador del Barcelona criticaron duramente a la Liga por no disponer de la tecnología necesaria para saber si el gol de Lamine Yamal era legal o no. 21 abr 2024 - 23:41

Los futbolistas azulgranas pidieron que el balón había entrado en la portería, mientras que los del Real Madrid decían que no y el colegiado Soto Grado tuvo que recurrir al VAR donde después de unos minutos dijeron que la pelota no había traspasado por completo la línea de gol y señaló córner. Pero: ¿entró todo el balón? Es imposible saberlo al 100% porque en la mejor toma Lunin tapa con su cuerpo el esférico y la cámara que muestra la jugada desde la banda no está totalmente alineada con la línea de fondo y la portería, si no un poco por detrás.

El problema viene dado porque en España no existe la tecnología de gol. En otros países como Inglaterra, Alemania o Italia, en la Champions League y en los grandes torneos de selecciones se colocan unas cámaras calibradas tras la portería que determinan si la pelota ha traspasado por completo o no la línea de gol. Si es así el árbitro recibe una vibración en su reloj y concede el tanto.

Las quejas del Barcelona

El portero del Barcelona, Marc André Ter Stegen, criticó duramente la falta de tecnología de gol en la Liga española después de esta polémica que acabó siendo clave en la victoria del Real Madrid gracias a un gol en el descuento de Bellingham: "No encuentro palabras para explicar lo que pasó en línea de gol. No encuentran un buen ánguno para chequearlo. Es una vergüenza para el futbol mundial. Este mundo mueve mucho dinero pero no para lo que es importante; me parece una vergüenza. Teníamos todo a favor y no pudimos llevarnos los tres puntos".

Los jugadores del Barcelona hablan con el árbitro Soto GradoCordon Press

También fue muy crítico el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández: "Es una vergüenza. Ayer en rueda de prensa dije que ojalá pasara desapercibido el árbitro y que acertara. Pero no ha pasado ninguna de las dos, es una lástima".

En el comienzo del Tertulión de este domingo se trató esta polémica acción que ha podido ser determinante en el resultado del Clásico. Antes, hay que recordar lo que decía el excolegiado internacional Antonio Mateu Lahoz durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego: "Es imposible saber si la pelota ha entrado o no. Se guían por una cámara que está justo encima de la línea de fondo, pero la tapa el cuerpo de Lunin".

Manolo Lama, por su parte, se ha fijado en un detalle para creer que el balón ha entrado: "Creo que ha entrado por una razón cuando Lunin toca la pelota con su mano izquierda, el balón bota en la raya de gol y si bota es que viene de atrás hacia adelante, pero no lo puedo demostrar".

