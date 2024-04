El Madrid sentencia la Liga en un Clásico polémico, en el Tertulión de los domingos

ESCUCHA EL TERTULIÓN DE LOS DOMINGOS DE TIEMPO DE JUEGO.

El inglés Jude Bellingham, como en la primera vuelta en el Olímpico de Montjuic, volvió a ser determinante para dar la victoria al Real Madrid en el clásico ante el Barcelona, por 3-2, con un tanto en la prolongación y con ello dar jaque, casi mate, a la lucha por el título de LaLiga EA Sports.



El tanto de Bellingham al rematar un centro de otro de los grandes protagonistas del choque, Lucas Vázquez, a los 91 deja en la lona la pretensión del Barcelona de alargar la pugna. El 3-2 otorga once puntos de ventaja a la escuadra de Carlo Ancelotti con seis jornadas por disputarse. Matemáticamente, los de Xavi Hernández aún no pueden rendirse, pero solo un milagro en forma de descalabro madridista les permitiría soñar con revalidar el título.

MADRID, 21/04/2024.- Los jugadores del Real Madrid celebran la victoria del equipo tras el partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports entre Real Madrid y FC Barcelona, disputado este domingo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE/Juanjo Martín



La diana del inglés, que no marcaba en LaLiga desde inicios de febrero, fue otra vez la recompensa para un equipo que no se rinde, que se vio dos veces por detrás en el marcador y que reaccionó en ambas para evitar una derrota que hubiera animado al Barcelona y le hubiera metido más presión de la deseada.

La crítica de Ter Stegen a la Liga

El alemán Marc-Andre Ter Stegen, portero del FC Barcelona, criticó duramente la ausencia de tecnología de gol en la Liga ya que, en su opinión, otras ligas “lo tienen” y es “una vergüenza” que “no haya dinero para lo importante” en un “mundo que mueve mucho dinero”.



“Faltan palabras para las cosas de la tecnología. Que no encuentren un buen ángulo para chequearlo me parece una vergüenza para el fútbol. Otras ligas lo tienen, este mundo mueve mucho dinero y que no haya para lo importante me parece una vergüenza”, dijo en zona mixta.



Además, el portero del Barcelona lamentó la derrota de su equipo, con el gol de Bellingham en el minuto 91 para el 3-2 que les deja a 11 puntos de distancia del Real Madrid con solo 18 por disputar: “Teníamos todo a favor y no pudimos llevarnos los tres puntos”, señaló.

Xavi Hernández, contra la actuación arbitral

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, lamentó la derrota frente al Real Madrid, que prácticamente sentencia la Liga, y dijo que la sensación con la que se marcha del Santiago Bernabéu es de "injusticia máxima", que "la victoria se escapó por circunstancias adversas" y que el árbitro "no pasó ni desapercibido ni acertó".

Lunin intenta atrapar el taconazo de Lamine Yamal



"El árbitro ha condicionado. Dije en la previa que ojalá pasara desapercibido y acertara. Ninguna de las dos. Es una lástima", afirmó.



La victoria del Real Madrid le impulsa en la clasificación con once puntos de ventaja sobre el Barcelona: "Nos queda el objetivo de seguir luchando y de quedar segundos. La sensación es de contradicción, pienso que con el partido que hemos hecho lo normal es ganar pero hay situaciones adversas nuestras y otras que no podemos controlar de arbitraje", señaló.



"Hemos competido muy bien. Pienso que hemos merecido los tres puntos de todas todas. Lo normal es que hubiéramos ganado pero se nos escapan por circunstancias adversas. La Liga no se ha acabado, quedan seis partidos. Es cierto que el título de Liga está perdido o muy difícil. A partir de ahora el objetivo es quedar segundos y jugar la Supercopa", manifestó.

Carlo Ancelotti, feliz tras la victoria

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, no coincidió con las quejas de Xavi Hernández y los jugadores del Barcelona por la acción de Lamine Yamal que evidenció la falta de tecnología de gol en el fútbol español, y aseguró que no fue gol porque no se ve "una imagen clara" que lo demuestre.

Lucas Vázquez celebra su gol en el Clásico. EFE.



"No quiero opinar de lo que piensa Xavi, cada uno tiene su opinión, prefiero evaluar un partido igualado, competido, de lucha, con buenos momentos del Barcelona y nuestros", valoró en rueda de prensa.



"Creo que el gol no era gol porque no hay una imagen clara que demuestra que ha entrado y el penalti es claro sobre Lucas Vázquez. Yo me quedo con el partido que ha sido bueno por nuestra parte y del Barcelona, que ha mostrado muchas cualidades en los jóvenes. Ha sido un partido de alto nivel", añadió.

