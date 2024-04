La enseñanza que Paco González saca del gol fantasma de Lamine Yamal: "Esto es bueno"

El Real Madrid se ha impuesto por 3-2 al Barcelona en el Clásico y ha dado un paso de gigante hacia el título liguero. El gol de Jude Bellingham en el minuto 90 a pase de Lucas Vázquez sitúa a los de Carlo Ancelotti con 11 puntos de ventaja sobre su eterno rival con solo 18 por disputarse.

Lucas Vázquez y Lamine Yamal, figuras del partido

El polémico gol fantasma de Lamine Yamal en el Clásico que deja en evidencia un problema de LaLiga Es imposible determinar si la pelota entra o no porque en la cámara sobre la portería Lunin tapa la toma y la que muestra la jugada no está del todo alineada con la línea de fondo. 21 abr 2024 - 21:41

El partido ha tenido dos grandes nombres propios. El defensa gallego ha sido fundamental en el triunfo de su equipo con un gol, una asistencia y forzando el penalti que transformaba Vinicius en el 1-1. Por su parte, Lamine Yamal ha vuelto a salirse en el Santiago Bernabéu. El joven extremo del Barcelona ha vuelto loco a Camavinga desde su posición de extremo derecho y ha llevado el peligro azulgrana. Suyo ha sido el disparo que Lunin despeja y Fermín transformaba en el 2-1 y ha podido encontrar el premio del gol en un taconazo tras un saque de esquina de Raphinha que Lunin sacaba sobre la línea en una jugada polémica de la que se han quejado mucho en Can Barça.

Lucas Vázquez celebra su gol en el Clásico. EFE.





Cuándo puede coronarse campeón el Real Madrid

Con estos números y a falta de solo 6 partidos para el final de la temporada a los de Carlo Ancelotti les queda recibir a Cádiz, Alavés y Betis y visitar a Real Sociedad, Granada y Villarreal. Matemáticamente es imposible que la próxima jornada canten el alirón, pero si podrían hacerlo la siguiente jornada cuando se enfrenten al Cádiz en casa.

Si tanto los blancos como el Barcelona no fallan y ganan sus dos próximos partidos, podrían conquistar el título de LaLiga el fin de semana del 12 de mayo en el estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada. Sería el 36º campeonato doméstico para el Real Madrid.

Así está la clasificación de LaLiga tras 32 jornadas disputadas.





Tras un saque de esquina de Raphinha, Lamine Yamal tocaba la pelota de tacón en el primer palo y Lunin la atrapaba sobre la línea de gol. Los futbolistas azulgranas pedían que el balón había entrado en la portería, los del Real Madrid decían que no y Soto Grado tenía que recurrir al VAR donde después de unos minutos decían que la pelota no había traspasado por completo la línea de gol y señalaban córner. Pero: ¿entró todo el balón? Es imposible saberlo al 100% porque en la mejor toma Lunin tapa con su cuerpo el esférico y la cámara que muestra la jugada desde la banda no está totalmente alineada con la línea de fondo y la portería, si no un poco por detrás.

Lunin atrapa la pelota tras el toque de tacón de Lamine Yamal en el saque de esquina.





La opinión de El Tertulión TJCOPE

En Tiempo de Juego se ha debatido sobre la jugada y sobre por qué en España no existe la tecnología de la línea de gol que cuesta 4 millones de euros implantar en nuestro país. "Tebas igual cambia de opinión al haber pasado en el Clásico", aseguraba Paco González. Gonzalo Miró era mucho más rotundo y contundente: "Es un día muy difícil para defender que está es la mejor Liga del mundo. No se sabe si ha subido al marcador el gol".

Una jugada muy complicada en el partido más importante del campeonato y sobre la que ni siquiera los comentaristas se ponen de acuerdo. Xavi, muy enfadado, ha llegado a decir tras el partido que era "una vergüenza", lo que había pasado con el gol fantasma de Lamine Yamal que, sin duda, dará mucho que hablar a lo largo de los próximos días.

