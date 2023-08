La población de Tenerife, desolada por el efecto del incendio: "Sentimos el monte como una parte de nosotros"

Ya son más de 4000 las hectáreas arrasadas en el incendio de Tenerife. Más de 7600 personas han tenido que ser desalojadas de sus casas a causa de este grave incendio que, al menos de momento, no está controlado. Este fuego está afectando principalmente a la zona central de la isla de Tenerife, donde se encuentran localidades como Candelaria o El Rosario, entre muchos otros. Uno de esos otros pueblos es Arafo, una pequeña localidad de 5600 habitantes en la que se inició el fuego y, después, a causa del viento, se desplazó hacia Candelaria

Pedro Alexander, un trabajador del Bar Chicho de Arafo, ha explicado en 'La Tarde' de COPE que la situación “está muy complicada”. En el Bar Chicho están colaborando con los servicios que están tratando de apagar el fuego, quienes, según Pedro, “acaban de pedir 50 bocadillos”. El trabajador ha contado también que desde el bar “se ven llamaradas”, pero subraya que “hay una nube de humo que hace que no haya nada de visibilidad”. En el pueblo, la gente “tiene mucho miedo de que el fuego coja el monte verde porque es un monte que aún no se había quemado nunca”.

Pedro Alexander ha explicado también que ahora mismo el frente más cercano a la localidad está prácticamente al lado. Explicaba que “la parte alta del pueblo sí que ha sido desalojada, pero el resto aún no”, aunque subrayaba que “mucha gente está limpiando los alrededores de su casa para intentar evitar que el fuego se propague cerca de sus domicilios, aunque hay vecinos a los que ya no se les permite entrar”. Según el trabajador, el ambiente de la gente en el bar es de preocupación, y ha contado que las personas están “pasándolo mal porque el fuego está muy cerca de su casa o incluso la han perdido ya”, y ha subrayado que “todos estamos muy tristes porque el monte es una parte nuestra”.





La propagación del incendio, en el foco de la UME

Una de las posibles causas de este incendio es que en los días anteriores hubo temperaturas más altas de lo normal, lo que provocó que todo estuviese muy seco. Además, Pedro ha contado que “el día que se produjo el fuego empezó a correr una brisa que ayudo a propagarlo”.

El capitán Rafael San José, de la Unidad Militar de Emergencia, desde su puesto del sector este en la zona de la esperanza, ha contado en 'La Tarde' que el personal de la UME ahora mismo “está haciendo una línea de defensa cerca del municipio de Las Rosas”. Lo que más preocupa en estos momentos de la situación del incendio, según el capitán, es que “se pueda salvaguardar la vida de las personas y los inmuebles, por lo que estamos tratando de que no se propague el incendio”.

Las condiciones climatológicas no son especialmente favorables, y menos a las horas de más calor que son las que más personal terrestre necesitan. Pese a que no hay grandes ráfagas de aire, la gran densidad del bosque hace que la más mínima brisa sea capaz de incendiar la zona entera. Además, hay una gran cantidad de deshechos muy inflamables que no se habían limpiado el resto del año, algo que también preocupa mucho a la UME.

En 2022, a esta fecha, se habían quemado ya 230.000 hectáreas, el segundo peor dato del siglo en esta fecha. Pese a que este año los incendios no están siendo tan problemáticos, la sequía se sigue agravando, los embalses al 39%, la tierra está cada vez más seca y las previsiones climatológicas no indican que vaya a haber lluvia por lo menos hasta mediados de septiembre, por lo que la situación es muy preocupante.