Pilar García Muñiz detalla, paso a paso, cómo sucedió la filtración del examen de RTVE que acabó por suspenderse: “Me consta”

Ya sabes que ha sido una de las noticias del fin de semana y con la que arrancamos estos nueve siete días: las oposiciones al cuerpo de la Guardia Civil y a informador de RTVE quedaron aplazadas.

En el caso del instituto armado, por un error en el etiquetado de las cajas que contenían los exámenes. En el de RTVE, por una filtración de las preguntas de la prueba, que habían obtenido distintos opositores.

Sea cual sea la causa, lo cierto es que esta suspensión de exámenes ha hecho que miles de aspirantes se queden en el aire, habiendo invertido mucho tiempo y dinero de su vida en un examen que no han podido realizar.

Europa Press Cartel informativo a la entrada del campus de Somosaguas tras el anuncio de la suspensión de los exámenes de oposición de RTVE

Esto, por supuesto, genera una enorme frustración a todos los opositores y una desmotivación, pues después de tanto tiempo esperando que llegase la prueba que puede determinar su futuro, vuelven al punto de partida, sin saber cuándo es la nueva fecha.

Hoy, tan solo un día después del suceso, RTVE ha confirmado que la fecha del examen será el próximo 2 de noviembre. Sin embargo, miles de opositores, y personal de la cadena pública, ya ha comenzado a pedir que se depuren responsabilidades y una respuesta efectiva.

La indignación de los opositores

El caso de las oposiciones de RTVE es, cuando menos, flagrante. Que después de décadas sin convocarse, y con otras tantas irregularidades que se presentaron en el proceso, no sean ni capaces de avisar una hora antes de que se aplazaba la prueba, es bochornoso.

Pero, ¿qué es lo que pudo pasar? Según explicaba Pilar García Muñiz, directora de 'La Tarde', la filtración le llegó a un “alto directivo de RTVE”.

“Me consta que es alguien de RTVE, un alto directivo, que el sábado por la noche le llega que hay un grupo de WhatsApp en el que se están filtrando las preguntas. Hay un gabinete de crisis en ese momento, de madrugada hay una primera reunión, y luego por la mañana se decide posponerla” explicaba.

Sara Monge es opositora a esta plaza, lleva meses preparándose para esta prueba, y pidió permiso en su trabajo para poder acudir desde Barcelona a realizar el examen.

“Estoy muy mal, luché mucho por ese fin de semana libre, todos los días que has invertido en estudio, todo el tiempo perdido para que luego pasen estas cosas. Es una decepción increíble. Me enteré cuando se filtró una imagen del sindicato USO que pensábamos que era un bulo, ponía que se suspendían y nos dolió que nadie nos diera la cara, estábamos enterándonos de todo por redes sociales” expresaba indignada.

“En el puente de noviembre muchos tienen cosas organizadas. Yo sí me presentaré porque ese finde no tengo nada, pero he estudiado mucho. Mucha indignación, frustración y desmotivación. Teníamos ganas de que pasara el día y hacer el examen, no vas con las mismas ganas” decía.

¿Qué pueden hacer para recuperar la confianza?

Lo mismo les ha pasado a los 26.000 aspirantes a cabos y guardias de la Guardia Civil, que, un día antes de realizar su examen, vieron frustrada su ilusión de acceder al examen.

Perdieron también su motivación, por eso, le preguntamos a un preparador de oposiciones a auxiliar administrativo del Estado, cómo pueden recuperarse todos los opositores de este golpe.

Él es Luis Felipe y, antes de entrar a clase, contaba en 'La Tarde' que para esa plaza, prepara a los alumnos entre 1 y 3 años. “Por un primer suspenso, que no se desanimen porque normalmente hablamos de ese periodo”.

Por supuesto, dice que a todo opositor le ha afectado esta noticia, y que a todos les genera un trastorno y pérdida de confianza brutal.

Europa Press Los opositores de RTVE cuando les comunicaron la suspensión

“Están preocupados, el grupo que tengo acaba de empezar ahora, por lo que lo ven a medio plazo, pero estás un año preparándolo y llegas con la ilusión y te digan que se suspende, les crea mucha incertidumbre. Hay que seguir adelante, no tiene por qué volver a pasar y que tengan confianza en el sistema” decía.

Eso sí, recalca que el caso de estas dos oposiciones de este fin de semana, es “extraño” y ha querido trasladar a todos los opositores “confianza y seguridad, y que se sacrifiquen un poco porque se puede conseguir”.