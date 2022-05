Pilar Cisneros vive de cerca el incremento de los precios en las gasolineras: "Están desorbitados"

España afronta un nuevo fin de semana sin restricciones a causa de la pandemia y, en el caso de la capital, un puente que muchos han aprovechado para coger sus vehículos y pasar unos días de buen tiempo fuera de la ciudad. No obstante, uno de los puntos de mayor preocupación sigue siendo el alto precio de la gasolina y el diésel, a pesar de la medida del Gobierno de la bonificación de los 20 céntimos por litro.

La copresentadora de 'La Tarde', Pilar Cisneros, se ha trasladado a una gasolinera en el centro de Madrid para comprobar desde allí si realmente los precios de los carburantes. En dicha estación, la gasolina normal estaba hoy a un precio de 1,97 euros por litro. El diésel normal descendía ligeramente hasta el 1,92 céntimos por litro. Si nos vamos al diésel plus está por encima de los dos euros, mientras que la gasolina sin plomo 98 está a un precio de 2,12. Lo que está claro es que el combustible, sea como sea, está prácticamente rozando los dos euros el litro, y por ello se encuentra en precios desorbitados.

La realidad es que desde que concluyó la Semana Santa no ha dejado de subir el precio de los combustibles. Entonces, ¿qué hay de los 20 céntimos de bonificación del Gobierno? Que realmente no sirven de ayuda si el precio no hace más que subir, con lo que se come la bonificación.

Alejandro Marín es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y ha ha asegurado este viernes en los micrófonos de 'La Tarde' que los resultados "son claros". A su juicio, la medida de los 20 céntimos de bonificación del Gobierno "es insuficiente" y la situación de España, frente a otros países que han tomado medidas de este tipo para paliar el incremento del combustible, es completamente diferente. "El efecto que tenemos los consumidores cuando acudimos al surtidor es que la rebaja es continuada", ha agregado. Por ello, desde la OCU piden que se toque "una parte impositiva" y se supriman de forma temporal todos los impuestos añadidos a los carburantes por "circunstancias excepcionales y de urgencia".

Según Marín, "sería más efectivo" y ha criticado que la medida, tal y como se ha articulado "no funciona". Además, ha querido matizar que muchas empresas se están quejando de "la tardanza". Es por ello que Marín ha insistido en la necesidad de suprimir temporalmente estos impuestos agregados, para paliar así los daños causados por el incremento de los precios a los carburantes.