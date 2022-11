Pilar Cisneros detiene 'La Tarde' tras escuchar cómo le llama Javi Nieves en directo: "Te digo una cosa..."

La copresentadora de La Tarde, Pilar Cisneros, y el comunicador de Cadena 100, Javi Nieves, vivían un momento inusual este lunes cuando la periodista decidía detener el programa que ella misma dirige al escuchar como le llamaba su compañero en pleno directo. Y es que precisamente Cisneros ha vivido una jornada atípica en lo que a su nombre se refiere.

Todo ello sucedía cuando Nieves aparecía en La Tarde a las 18 horas, donde suele colaborar un par de veces por semana para relatar historias curiosas y humanas que ocurren en nuestro país. En este caso en concreto, el de una influencer de Granada de 89 años que se ha convertido en viral después de que sus nietos decidieron grabarle un vídeo con consejos y ayuda para un vídeo en Instragam. Precisamente la propia Conchita también tenía una ocurrencia curiosa con el nombre de Pilar.









Pilar Cisneros para La Tarde tras oír como la llama Javi Nieves



Todo comenzaba en la sección de economía de este lunes en La Tarde cuando el colaborador y economista Fernando Trías de Bes, mientras analizaba la caída de las criptomonedas FTX, llamaba a la copresentadora de La Tarde como “Pilar Urbano”, que se trata de la periodista valenciana especializada en casa real. En ese momento Cisneros decidía sencillamente corregirle y no le daba mayor importancia, al menos hasta la entrada del comunicador de Cadena 100,

Precisamente hablando de Conchita, la influencer de 89 años, Nieves ponía la guinda este lunes a las confusiones con el nombre de la presentadora de COPE, llamándole de una forma muy diferente. “No se puede tener más estilo, Mar”. En ese momento Pilar paraba el programa: “Hala, pero qué os pasa hoy conmigo, que todos me cambiáis el nombre”, se quejaba. Nieves, que no podía contener la risa, recordaba el desliz de Trías de Bes: “Ya te he oído que te han llamado Pilar Urbano esta tarde”.

“Te digo una cosa, mentalmente tenemos más edad que Conchita tú y yo, porque yo también con los nombres tengo tela marinera”, reconocía Cisneros. “Yo me patino muchísimo, pero De Bes, mira que hablar contigo todos los días y llamarte Pilar Urbano tiene delito eh, perdóname”, bromeaba el presentador de 'Buenos días Javi y Mar'. “Bueno, también es verdad que hablas todas las mañanas con Mar Amate en Cadena 100”, replicaba la periodista de COPE, antes de darle una última puntilla: “En fin, Fernando, no, Javi...” “Eso era venganza”, se queja Nieves.

Javi Nieves y Mar Amate en 'Buenos días Javi y Mar', de Cadena 100









Una influencer de 89 años, a vueltas con el nombre de Pilar



Pero la cosa no quedaba ahí, sino que la propia Conchita llegaba un momento durante la entrevista en la que preguntaba a la copresentadora “cómo se llamaba” para dirigirse a ella. En ese momento Nieves no desaprovechaba la ocasión para bromear con el episodio anterior y le comentaba a la influencer de 90 años que, llegados a ese punto, podía llamarle de cualquier manera, en tanto que ya había sido Mar y Pilar Urbano a lo largo de lo que llevaban de programa.

Aún así, ambos le explicaban a la buena de Conchita que el nombre real de la presentadora era 'Pilar Cisneros' a lo que la mujer de 89 años se le ocurría una respuesta tan ingeniosa como el resto de la entrevista: "Ah, entonces como el cardenal, ¿no?" Una ocurrencia que sacaba una sonrisa a la periodista.