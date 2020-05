Pilar Cisneros: "La vacuna va a ser fundamental para volver a la vida que teníamos antes"

Pilar Cisneros, presentadora del programa "La Tarde" de COPE, ha participado este martes en un café virtual con sus oyentes donde ha compartido confidencias sobre cómo se hace el programa cada día, su experiencia durante el confinamiento, su afición a ver series de televisión y, por supuesto, ha hablado de sus cuatro perros.

La comunicadora ha destacado la importante noticia que llega de Estados Unidos sobre una vacuna para el coronavirus que ya ha sido probada con éxito en humanos. Para Cisneros, "la vacuna va a ser fundamental para volver a la vida que teníamos antes". Pero también avisa: "Necesitamos esas buenas noticias. Me ha llenado de ilusión y de esperanza, aunque sabemos también que tenemos que ser prudentes", ha dicho.

La presentadora de "La Tarde" ha admitido que estudió periodismo por vocación y que ama su trabajo la radio. "Siempre he trabajado en la radio y me encanta. Es una profesión preciosa y me siento privilegiada. No lo cambiaría por nada", ha dicho. Además, ha compartido con sus oyentes los secretos de cómo se hace cada día "La Tarde". "Estás todo el día pensando temas, buscando ideas para el siguiente programa... Nuestro programa tiene que informar pero también entretener", ha contado.

Con mucha complicidad y cercanía, Cisneros ha hablado de sus cuatro perros, ha recomendado los lugares que no debemos perdernos en Zamora, se ha reconocido como "seriéfila" y ha hablado sobre los libros que se ha leído en estos tiempos de coronavirus y confinamiento.