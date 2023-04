La persecución de película de uno de los mayores traficantes de droga de España: casi engaña a la Policía

Su nombre es Anselmo Sevillano, tiene 46 años, es de Huelva, y se le conoce por ser uno de los mayores traficantes de hachís de Europa. Su paso por la cárcel, condenado a más de 10 años de prisión, ha sido de lo más polémico. ¿Por qué? Pues porque se le buscaba desde el 20 de marzo cuando disfrutaba de un permiso penitenciario, del que nunca regresó.

No es la primera vez que consigue huir, de hecho, en 2011 ya fue deteneido después de estar seis años en busca y captura, y desde febrero consiguió algo excepcional: que le trasladasen de prisión y que le concedieran el régimen de tercer grado, con salidas de prisión.

Fue en este contexto en el que se le buscó, tras no regresar a su celda tal y como tenía estipulado. Semanas de huida que han terminado este fin de semana en Estepona, cuando la policía consiguió detenerle en la localidad malagueña.

Una detención que fue, realmente, de película, y que te contamos enLa Tarde con Cruz Murcillo y Pablo Muñoz.

Una fuga en la que casi engaña a la Policía

La historia empieza a las 19:15 en San Pedro de Alcántara, cerca de Marbella, con un control rutinario de la Policía Local. Lo cierto es que se cruzaron con un mercedes gris con matrícula alemana, que no identifican, pero que no les llama especialmente la atención. Si no hubiera sido porque el misterioso condctor estaba hablando por teléfono móvil.

Fue entonces cuando le dieron las luces y le pidieron que se detuviese para ponerle una multa, pero el conductor, Anselmo, decidió acelerar y comenzar una persecución con la policía. "Se pone a hacer todo tipo de barbaridades y los agentes salen en su busca" explicaba Pablo Muñoz.

Consiguen identificarle en Estepona, y, al meter sus datos, lo identifican como uno de los mayores narcotraficantes. Como contaba Cruz Morcillo, empezó la persecución a toda velocidad, cuando se salta todos los pasos de cebra y empieza a circular a gran velocidad mientras circula en zigzag para engañar a la policía.

Entró a unas urbanizaciones y salió a pie cuando creyó que ya no le perseguían, pero enseguida le rodeó la policía, a lo que él volvió a meterse en el coche, haciendo una maniobra en la que consiguió zafarse de los agentes. Aun así, los policías le pincharon las ruedas y condujo con ellas reventadas.

En plena autppista y perdiendo aire, cogió una salida en la que para para huir por unos zarzales, y allí es cuando, finalmente, consiguieron detenerlo.

¿Qué llevaba encima en el momento de la detención? Pues cuatro teléfonos móviles y dos permisos de conducir, aunque cambiaba el orden de los apellidos, una licencia de patrón de embarcación de Irlanda, que están comprobando si es falsa o no, y, cuando consiguieron identificarlo y miraron su historial, miraron su condena y dos multas por una suma de 70 millones de euros.

Eso sí, los agentes, una vez detenido, entendieron el motivo de su comportamiento.