Todos los errores que han provocado la fuga del mayor narco del hachís de Europa: "No tiene explicación"

Anselmo Sevillano Amaya, de 47 años y natural de Huelva, está considerado por las Fuerzas de Seguridad como uno de los mayores traficantes de hachís de Europa. En 2011 fue detenido por la Policía tras estar seis años en busca y captura y desde entonces ha recorrido varios centros penitenciarios. Contra todo pronóstico, y también contra toda lógica, disfrutaba del tercer grado desde el 2 de febrero, que consiguió tras ser trasladado a La Coruña y ser contratado como chófer por su abogado. A mediados de marzo se le concedió un permiso para asistir a un juicio en Sevilla, pero ya no regresó. Desde el 20 de marzo se le busca, pero de momento no hay noticias de su paradero. La sorprendente historia no es nueva. Otro gran traficante, el 'Messi del hachís', también está huido después de que se le concediera también el régimen abierto tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

"¿Alguien pensaba que si se le concedía el tercer grado no volvería a escapar?"



Pablo Muñoz, periodista de ABC especializado en asuntos de Interior, seguridad y sucesos, explica en La Linterna de COPE cómo es posible que se le conceda el tercer grado a tipos con este historial: "No tiene explicación. Lo del 'Messi del hachís' ya fue un escándalo, con la particularidad de que la fuga se produce tras un acuerdo con la Fiscalía, y este no le va a la zaga. Anselmo Sevillano ya había sido condenado en 2005, pero huyó y no pudo ser detenido hasta 2011, seis años después. ¿Alguien pensaba que si se le concedía el tercer grado no volvería a escapar? ¿A nadie le extrañó que fuera su propio abogado, al que había contratado, no hace mucho, el que le ofreciera empleo como chófer? Porque además, según explican fuentes penitenciarias, son muchos, y graves, los incidentes de este interno en prisión, así como las penas que aún tiene que cumplir por narcotráfico, como para optar al tercer grado y, peor aún, que se lo concedan".



Pablo detalla los antecedentes carcelarios que tenía: “Cuando lo detuvieron en el 2011 ya pesaba sobre él una orden de búsqueda y captura por no cumplir una condena por narcotráfico en el 2005. Aparte de eso, nada más entrar en la cárcel de Huelva compró los favores del director, por lo que este fue cesado fulminantemente. Además, en el 2015 lo acusaron de organizar un complot para asustar a dos funcionarias de la prisión Puerto III (Cádiz). Una psicóloga y una trabajadora social habían votado en contra de conceder el tercer grado a otro recluso, un constructor gaditano, amigo y socio de Sevillano. Para hacerles cambiar de opinión, su banda investigó dónde vivían, sus rutinas, incluso cuántos hijos tenía una de ellas. El objetivo era darles un susto para que reconsideraran sus decisiones en la Junta de Tratamiento. El sindicato Acaip denunció la coacción, pero la investigación terminó siendo archivada”.



¿Le quedaba mucho para salir en libertad?: “La última condena de Anselmo Sevillano fue de 14 años de prisión, aunque por su amplio historial acumulaba deudas con la Justicia hasta finales de esta década. Y aun así le conceden el tercer grado. Estamos hablando de un individuo que cuando fue detenido en 2011 vivía en un chalé imponente de la urbanización de lujo Atalaya Park, en Estepona (Málaga), con su mujer y su hijo pequeño. En el parking contaba con cinco vehículos de lujo y se le intervinieron decenas de teléfonos móviles con los que dirigía el negocio. Pero aparte de la villa y los cochazos, era un hombre poco ostentoso y discreto. La Policía le atribuye la mayoría de los cargamentos de hachís que se exportaban a Europa en la década de 2000 y una enorme infraestructura marítima. Sus principales mercados de distribución estaban en Francia, Reino Unido y Holanda, y tenía contactos al más alto nivel con los productores en Marruecos”.



¿Hay alguna pista sobre su paradero?: “Lo más probable es que una vez que llegó a Sevilla contactara con la gente de su organización para que le dieran la infraestructura necesaria. Por el tiempo que pasó hasta que se detectó la fuga puede haber salido de España. Por supuesto se controla su entorno, pero este tipo de delincuentes tiene facilidad para desaparecer por la enorme capacidad económica que tienen. En su momento se le acusó de tener policías a sueldo. Va a ser una investigación complicada, y es posible que también larga, pero la Policía y la Guardia Civil van a poner todo de su parte para poner fin a esta fuga”.

Otros casos similares: el 'Messi del Hachís' y Sito Miñanco

No es la primera vez que suceden cosas de este tipo, ahí están los antecedentes del 'Messi del Hachís' y hasta de Sito Miñanco: “Es verdad, Sito Miñanco también estaba en tercer grado cuando fue detenido por última vez, aunque en su caso lo que hacía era dirigir el negocio en las horas en las que supuestamente estaba trabajando como vigilante de un aparcamiento público de Algeciras. Pensar que Sito Miñanco se iba a conformar con ser un simple vigilante de un parking es, cuando menos, infantil y, sin embargo, se permitió. Lo del 'Messi del Hachís' es aún peor, porque en noviembre de 2017 llegó a un polémico acuerdo con el fiscal jefe de Algeciras, por el cual se entregaba a cambio de quedar en libertad bajo fianza y en marzo de 2019 decidió huir porque decía que la Policía lo acosaba y temía sufrir una detención injusta. La verdad es que si no fuera tan grave, todo esto tendría hasta su gracia”.