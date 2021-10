Un peregrino de 93 años, en 'La Tarde': "Podría haberlo hecho antes"

Prepara tu mochila, coge las zapatillas y colócatelas bien porque este camino empieza ya. Salimos con los primeros rayos de luz y nuestro destino es Santiago de Compostela. Pisamos la ruta que se hacía hace doce siglos. Cada uno tiene un motivo por el que hacerlo: puede ser por ocio, tradición, fe...

Luis Cañas tiene 93 años y acaba de terminar su quinto camino de Santiago. Javi Nieves ha fijado su mirada en esta persona que es un ejemplo para todos. Este peregrino nació en Cuenca en 1928 e hizo su primer camino con 80 años.

Él ha peregrinado con el hijo y el nieto.. y lo ha hecho sin apoyo alguno. Además, con dos cosas indispensables ha hecho este reto: con fuerza y ganas.

Luis ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' de COPE para explicar su hazaña. "El primer camino que hizo iba a ir mi hijo con sus nietos y pensé que sería estupendo ir la familia completa. Me gustó tanto que he repetido, lo que les pasa a todos los que hacen el camino". Y consciente de que no todos los caminos son iguales. "Todos son distintos y aunque hagas el mismo, depende de la climatología. Hemos hecho dos rutas sin quitarnos el chubasquero".

Su primer camino lo hizo con 80 años y asegura que "podría haberlo hecho antes". Además, añadía que no ha tenido ninguna preparación para ninguno. "Hasta el día de antes haciendo mi vida normal".

"La primera vez tuve algunas ampollas pero mi hijo me lo solucionó perfectamente", decía en 'La Tarde'. Luis llegó a recorrer 27 kilómetros en una etapa.

Para dormir, la mayoría de ocasiones descansaba en albergues. Una experiencia sin precedentes que demuestra la fortaleza humana. Pese a su avanzada edad, Luis se ha calzado y ha emprendido un Camino que es histórico dentro y fuera de nuestras fronteras.