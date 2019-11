Pepe Vendrell, entrenador de Bautista: "Los ojos de Bautista me transmitían sus ganas de ayudar al equipo"

Toda una inspiración y un ejemplo. Así ha calificado Rafa Nadal la actitud y el coraje de Roberto Bautista, fundamental en la gesta del equipo español de Copa Davis, que conseguía ganar este domingo la sexta “Ensaladera” para España. Jugaban en casa los nuestros, pero ni el nuevo formato de la competición ni las lesiones se lo han puesto fácil. Bautista no iba a jugar en la última jornada, había tenido que irse para estar con su padre, que fallecía el jueves… pero las lesiones de Pablo Carbonell y Marcel Granollers hicieron que tuviera que sobreponerse al duelo y regresar para dar un punto decisivo a España…

Un Nadal estratosférico, que ha ganado 8 partidos, y un Roberto Bautista heroico han logrado un triunfo para el tenis español del que vamos a estar hablando mucho tiempo. Nadal lograba el punto definitivo ante el canadiense Denis Shapovalov y lejos de colgarse medallas… señalaba hacia su compañero Bautista. Si lo dice un campeón como Rafa Nadal, hay que tomarlo en serio… “Un ejemplo para el resto de mi vida”, ha dicho. La entereza de Roberto Bautista para superar así un trance como la pérdida de su padre nos ha ganado para siempre.

Bautista no pensaba saltar a la pista este domingo, el partido no era para él… pero Roberto Bautista volvía hacia Madrid el sábado para estar con el equipo. En ese momento, recibía una llamada para comunicarle que Pablo Carbonell y Marcel Granollers, sus compañeros, están con molestias. Estaba comiéndose el postre, una cuajada, en un restaurante de carretera a la altura de Motilla del Palancar y junto a él está su entrenador, Pepe Vendrell.

Pepe Vendrell: "Nos dicen que el equipo está en una situación límite y que empezáramos a pensar en que podía ser necesaria la participación de Roberto"

Pepe Vendrell ha confesado en La Tarde de COPE: “Nos llaman porque el equipo está en una situación muy complicada. Nos dicen que el equipo está en una situación límite y que empezáramos a pensar en que podía ser necesaria la participación de Roberto en este torneo. Roberto cambió por completo y empezó a concentrarse”.

“Tenía mis dudas de como iban a salir las cosas. Pero rápido tuve la sensación de que iba a dar la talla, porque lo conozco, paso mucho tiempo con él y enseguida vi que en sus ojos tenía las ganas de ayudar a sus compañeros”, comenta su entrenador. Roberto ha pasado unos años muy complicados en el ámbito personal tras la pérdida de su madre, Pepe no cree que eso se supere porque él lo tiene muy presente. Lo que sí considera es que Roberto adopta rápido la mentalidad de seguir hacia adelante que es lo que le han inculcado sus padres.

Vendrell: “Para mí lo que ha hecho Roberto no es ninguna sorpresa"

Pepe Vendrell ha definido la hazaña de Bautista: “Para mí lo que ha hecho Roberto no es ninguna sorpresa. Es una persona que no baja los brazos, siempre trata de mirar al siguiente día con la máxima ilusión”.

“Disfruté desde el principio hasta el final. En ningún momento tuve esa sensación de nervios que he tenido otras veces. Le vi superando con creces las expectativas que yo me había marcado que lo único que pude es disfrutar de él. Me miraba y le sonreía porque me salía así, que podía decirle a Roberto si lo que estaba haciendo era maravilloso para todos”, concluye Vendrell.