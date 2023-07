El papel clave del Rey: Un catedrático de Derecho Constitucional detalla cómo es el proceso de investidura

En España se vive un escenario muy complicado de bloqueo político, como ya se ha vivido en las últimas elecciones. En 2020, por ejemplo, Pedro Sánchez tuvo que negociar su investidura dos meses tras una repetición electoral con elecciones primero en abril y luego en noviembre. Y es que es importante recordar que el que designa al presidente es el Congreso de los Diputados y no la ciudadanía, pero para ello es el Jefe del Estado el que debe proponer a un candidato primero.

Hasta 2015 el papel del Rey era solo acreditar que el candidato que se presentaba era el que más apoyo tenía, pero a partir de aquel año dejó de haber mayorías claras y Felipe VI empezó a tener la responsabilidad de señalar a quién presentar para que el congreso se pronunciase. En estos momentos nos encontramos en una situación parecida a 2015 o 2019: El rey tendrá que proponer un candidato para la investidura que de momento no está nada claro.

Lorenzo Silva ha explicado en 'La Tarde' que el Rey “tiene un importante protagonismo, debe proponer al candidato que más opciones tenga de salir investido, y si no hay ninguno claro, no se hace proposición”. Ahora mismo hay un potencial candidato que ha ganado las elecciones -Alberto Núñez Feijóo- pero que no va a contar con apoyos suficientes para ser presidente, pero hay otro que sí que puede tener esos apoyos -Pedro Sánchez-, aunque necesitaría, como mínimo, la abstención de Junts per Catalunya para poder gobernar, por lo que el Rey no tendría mucho margen para elegir, y se podría dar la curiosa situación de que el jefe del estado tuviera que proponer a un candidato que puede salir adelante con el apoyo de una formación que quiere dividir el país.

¿Cómo funciona la ronda de consultas?

El profesor Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, ha señalado que el Artículo 99 de la Constitución da margen de maniobra al Rey para proponer un candidato para la investidura, y ha explicado cómo funciona este proceso: “La ronda de consultas tiene una finalidad muy clara, reunirse con los líderes de cada formación para saber a qué candidatos estaría dispuesto a apoyar de cara a una investidura. En función de eso, el Rey hace una suma y al candidato que tenga más apoyo se le propone para la investidura”. Históricamente, ha coincidido que este candidato solía ser el que más escaños había obtenido en las elecciones, pero todo parece indicar que este año no va a ser así.

También ha hablado en 'La Tarde' el catedrático Carlos Vidal, quien ha recordado que “a pesar de que lo lógico sería presentar al que parece que tendrá más apoyos, se suele proponer al candidato que ha ganado las elecciones”. Ahora mismo, la suma del PSOE con sus socios da un escaño más que la del Partido Popular y los suyos, aunque eso podría cambiar de cara al viernes, ya que el voto de los españoles residentes en el extranjero podría dar algún escaño más al PP, con lo que Sánchez necesitaría el apoyo de Junts per Catalunya y no solo su abstención.

