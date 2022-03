Un panadero desvela el secreto con el que ha evitado cerrar: ahorra más de 600 euros al mes

La inflación afecta a todos, pero quienes más sufren los efectos de lo que se conoce como el impuesto a los pobres son, precisamente, quienes tienen que trabajar con las materias primas para elaborar otros productos que, a su vez, sufren el alza de los precios. Se trata, pues, de un círculo vicioso del que nos ha hablado con todo lujo de detalles, José María Garrido, un panadero de Salamanca que ha dado con la clave para poder subsistir con su negocio a pesar de la subida de precio de materias primas, electricidad y combustibles.

Un cambio en la forma de trabajar, para salvar su negocio

José María Garrido ha relatado en 'La Tarde' de COPE cómo estaban viviendo los panaderos una situación complicada incluso antes de la guerra en Ucrania: "Sí, ya estábamos pasando una situación compleja y ahora se ha complicado aún más, por la subida de las materias primas, del gasoil y de la luz. Teníamos un problema y he estudiado cómo hacer para no tener que cerrar", ha desvelado en conversación con Fernando de Haro.





Y es que este ingenioso panadero ha optado "por un horno de leña que gasta dos carritos de leña y una bombilla", según ha comentado en los micrófonos de COPE. Esta vuelta a métodos tradicionales de cocción del pan ha resultado clave para José María para poder salvar su negocio: "Retirar el horno de gasoil, de electricidad que tenía y optar por hacer todas las barras, todos los dulces en el horno de leña", es lo que ha cambiado su día a día y sus finanzas.

Un mejor pan, con un ahorro considerable

José María confiesa a Fernando que, además, este cambio ha provocado que el pan salga mucho mejor de sabor. Él, en el fondo, es un afortunado, ya que ha podido usar un horno de leña que tenía disponible, ya que en su panadería se utilizaba "para dulces y para el pan grande y luego las barras, en el horno de gasoil", el que finalmente habría retirado.

Garrido ha echado cuentas y él mismo asegura que por lo menos está ahorrando "unos 30 o 35 euros diarios", lo que en un mes de trabajo vienen a suponer más de 600 euros de gasto que ha evitado y que, en consecuencia, le da una flexibilidad mayor para aguantar la difícil situación que vivimos actualmente por la subida del precio de casi todo. Si bien es cierto que la leña sigue siendo un gasto extra, José María explica que él tiene sus "propias fincas y lo que hago es cortarla, me genera trabajo, pro no hay problema. Lo importante es que no tenga que cerrar y me pregunte de qué voy a vivir", relata en 'La Tarde' de COPE.

"Si tuviera que utilizar el horno de gasoil, de cajón, tendría que cerrar. Entiendo a los panaderos que tengan hornos de gasoil, eléctricos, lo tienen que estar pasando muy mal. No solo eso, es que tienen que hacer el reparto con las furgonetas. Estoy segurísimo de que lo tienen que estar pasando bastante mal", ha reflexionado este panadero salmantino que con su ingenio y sus recursos ha conseguido salvar su negocio.

Aun así, los precios del pan, también suben

José María ha conseguido evitar algo que muchos no podrán, pero aun así, no es ajeno a la situación crítica que se vive en nuestro país. Es por ello por lo que ha contado cómo él mismo sigue notando el aumento de los precios: "Cogí unas 15 cajas [de aceite de girasol], lo estaba comprando a 1,50 euros el litro y la última a 2,30 euros. El otro día ya no había aceite. Han subido los huevos, la lecha. Una serie de productos que nos han cogido de imprevisto", se ha lamentado

"He subido un poquito el precio de la barra. A 80 céntimos. La gente sigue comprando pan. El que hago yo es un poco especial, la harina que uso es de fuerza, de trigo duro y la que más ha subido. Con una elaboración más manual, no tan mecánica", ha contado este panadero de Salamanca en 'La Tarde' de COPE, quien ha conseguido ahorrar una media de 600 euros o más cada mes, tratando de buscar alternativas al uso de la energía eléctrica y del gasoil.