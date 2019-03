Padre Moratillas, desde Mozambique: "No esperábamos tanta fuerza, fue demasiado"

El ciclón Idai se cobró el pasado 14 de marzo centenares de muertos, al menos 700 según las cifras, y otros 700.000 se han visto afectados por las consecuencias. Toda una catástrofe que ha provocado inundaciones y fuertes vientos que han arrasado casas y cultivos y han dejado a Mozambique en un nivel de emergencia 3, similar a otras situaciones como la crisis en Siria o Yemen. En La Tarde de COPE hemos hablado con el padre Carlos Moratillas, que se encuentra a cargo de un orfanato a las afueras de la ciudad de Beira y en el que se acogen a 70 niños.

Afortunadamente, según nos confirma el padre Moratillas, los niños “están bien” y no han tenido que lamentar “ninguna desgracia personal” dentro del centro. Fue la propia embajada de España la que avisó al orfanato de que se producirían fuertes de vientos de hasta 150 kilómetros por hora. “Nos avisaron de que habría vientos con mucha fuerza, pero no esperábamos tanto. Por la noche fue demasiado” reconoce el padre Carlos Moratillas que, añade, las lluvias no fueron “excesivas” en relación a otras tormentas aunque, el problema, fue sumarle la fuerza del viento. “ Árboles caídos, el 90% de las casas se han quedado sin parte o sin todo el tejado y hay zonas de la provincia donde las lluvias se han juntado con la apertura de las presas, lo que ha provocado inundaciones”, relata Moratillas.

Sobre las necesidades a las que se enfrenta el país, Mozambique se encuentra sin luz, el agua va y viene y los alimentos están empezando a escasear en las grandes ciudades. Mientras, en las zonas rurales directamente “no hay comida”. “Las carreteras están cortadas y hay canoas que te llevan de un lado a otro de la carretera, pero que solo se utilizan para alimentos, no para transportar personas”, concluye el padre Moratillas”.