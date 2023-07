Óscar Puente, sobre la Ley del 'Sí es Sí': "Ha habido errores de elaboración desde el punto de vista jurídico"

El diputado del PSOE y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha pasado este miércoles por los micrófonos de 'La Tarde' para hacer un análisis de la actualidad. Uno de los asuntos que han abordado ha sido la Ley de 'Sí es Sí', sobre lo que, ha asegurado, se debería establecer "un doble contador". Además, ha admitido que "ha habido errores de elaboración de la ley desde el punto de vista de la técnica jurídica muy evidentes".

En este sentido, Puente ha asegurado: "Hay un contador que se ha llevado con bastante difusión respecto a los violadores o autores de agresiones sexuales que han recibido alguna rebaja en sus condenas". Pese a ello, ha defendido, "no podemos olvidar que hay personas siendo condenadas y que con arreglo a la antigua lo habrían sido de forma más leve".





En otro orden de cosas, el exalcalde socialista ha dejado claro que no tendría problemas en votar con partidos como Bildu: "Para mí lo importante no es con quién se vota, sino para qué". Poniendo así como ejemplo las pensiones, el salario mínimo o los presupuesto, Puente ha asegurado que lo primordial es "planearse cuáles son las alternativas": "Si para subir las pensiones no cuentas ni con el apoyo del principal partido de la posición, se tendrá que echar mano de otras formaciones".

