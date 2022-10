La olvidada costumbre española a la hora de cortar el pan en las comidas: "Me acuerdo cuando era pequeño"

El comunicador de COPE y copresentador de La Tarde, Fernando De Haro, recordaba este jueves una costumbre olvidada en España que, hace muchos años, se practicaba con el panantes de cortarlo en la mesa. Ya fuera en el almuerzo o en la cena, la pasión en nuestro país por el pan tiene muchos años de tradición, incluso hay algunas prácticas y supersticiones que, aunque se hayan perdido, siguen en el imaginario popular.

Y todo ello en el marco del programa de este jueves, cuando los oyentes se lanzaban a contar al equipo del programa sus hábitos y preferencias con uno de los alimentos más habituales en la mesa. “Hablamos con los oyentes del pan, cómo te gusta, si te gusta el artesano, con qué lo comes y con qué eres incapaz de hacerlo. Con el pan, por cierto, no se juega en la mesa, que tú eres de las que haces bolitas y las tiras”, explicaba la copresentadora, Pilar Cisneros, a la vez que tomaba el pelo a uno de los miembros del equipo de La Tarde, Elena Fornas.





La costumbre olvidada con el pan



En ese momento, De Haro tiraba de memoria y recordaba episodios en la Córdoba de su infancia, tanto de los hábitos en su casa con el pan como las regañinas que se llevaba de sus padres: “Sí sí, con el pan no se juega, yo me acuerdo de una bronca que me echaron una vez cuando era pequeño por tirar bolitas de pan”, comentaba a sus compañeros. En ese momento, el comunicador revelaba la costumbre con el pan: escúchalo en el siguiente audio:

“Antes, además, era costumbre que, cuando se cortaba por primera vez una hogaza, por ejemplo, se hacía una cruz en la parte de atrás y después se repartía”, confiesa. Y es que, como el propio De Haro explica en COPE, el pan era una cosa que se trataba con muchísimo respeto. “No sabía yo eso. El pan es una cosa que me inculcó mi abuelo y que ahora lo echo de menos”, añadía Fornas que es celíaca.





Otros hábitos antiguos con el pan



Así, uno de los oyentes contaba: “Hola gente gente, a mí me encanta, si estoy comiendo lo que sea y no tengo pan, no me lo puedo comer, me chifla, mojar en salsita”. Por eso, De Haro sacaba un clásico tema a colación: “¿Cómo le llamáis vosotros a mojar el pan?” Un tema que ha provocado división: Unos decían “barquito”, otros “hacer sopas”, mientras que los últimos “sucar”.

Otro ponía encima de la mesa de polémica de la pasta y el pan: “Un día salí a cenar, fuimos a una pizzería, y yo tenía una manía que es comer pizza y a la vez pedir pan. Lo hice en el restaurante y todos me miraron con cara rara”. Pero De Haro aprovechaba para explicar que sí que está bien visto combinarlo en algunas zonas: “Eso es insuperable, pero fíjate que pan con pasta sí se come, de hecho hay algunas partes que dejar”, concluye.

Pero más allá de la cruz en la hogaza, hay otras supersticiones que se quedaron por el camino de la Historia, como no ponerlo nunca boca abajo en la mesa, pues trae mala suerte. Y tú, ¿cómo trataban el pan en tu casa?