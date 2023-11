Ocón, ex líder del PSOE en La Rioja, sobre la amnistía: "No creo que mejore la convivencia"

El ex secretario general del PSOE de La Rioja y hoy parlamentario, Francisco Javier Ocón, ha explicado en 'La Tarde' que votará en contra de la amnistía, en la consulta interna promovida por Pedro Sánchez dentro del PSOE sobre sus pactos de investidura.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha anunciado este jueves desde Barcelona que el acuerdo suscrito por el PSOE y ERC implica no solo un apoyo de los republicanos a la investidura de Pedro Sánchez, sino que también se comprometen a "garantizar la estabilidad" del nuevo Gobierno. No ha querido entrar en detalles sobre la ley de amnistía, ya que "aún se está ultimando" con Junts, formación con la que todavía no hay un acuerdo cerrado.

Francisco Javier Ocón decía sobre la defensa de Félix Bolaños a la amnistía que "no la comparto porque tengo la misma opinión que tenía el partido en su conjunto hace 4 meses, dirigentes de mi partido se han mostrado contrarios a la concisión de una amnistía. Yo ni siquiera me atrevo a hablar de la cabida constitucional o legal porque eso lo determinará el tribunal constitucional. Yo tengo una opinión contraria, pero no es sorprendente porque ha sido la opinión de mi partido hasta hace poco tiempo".

El motivo del no a la amnistía de Francisco Javier Ocón

Ocón votará no a la consulta que hay en marcha promovida por el Secretario General, Pedro Sánchez, y así lo manifestó en el artículo que publicó en un diario de difusión regional de La Rioja, "Por qué votaré no" y donde explicó los motivos de su postura en contra. Explicaba que "el partido había abierto una consulta a los militantes, creo que no es justa y que no va a ser útil porque no creo que mejore la convivencia en Cataluña. La situación actual es incomparable con la de 2017, a ello le ha llevado políticas con las que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la concisión de los indultos a determinadas personas que han cometido unos delitos, se les ha juzgado, han cumplido una parte de las condenas, han solicitado el indulto y se les ha concedido".

"Pero nada tiene que ver un indulto con una amnistía, si nosotros no la hicimos antes porque no la creíamos conveniente para la convivencia en Cataluña, ahora la ciudadanía y mucha gente que voto al Partido socialista, no va a comprender este cambio de postura, porque van a pensar que es para tener los votos que conduzcan a esta investidura en un final positivo".

Ocón piensa que si se mejora la convivencia en Cataluña y se deteriora la de España, no es valorable como algo positivo y, por tanto, su voto será negativo.

Salvador Illa era contrario a la amnistía hace un tiempo

Hasta hace poco el jefe de la oposición de Cataluña, Salvador Illa, era contrario a conceder la amnistía, sin embargo, hoy ya está lejos de esa postura y se ha mostrado en la comparecencia satisfecho por estar "más cerca de la investidura de Pedro Sánchez y la intención de cerrar el acuerdo para no dar "ninguna opción a la derecha ni a la ultraderecha".

El ex secretario general del PSOE de La Rioja mencionaba que "puede entender que compañeros defienda el cambio de posición y respeto. Lo que me preocupa es que va a haber muchos españoles de centro-izquierda, cuyas aspiraciones las represente el Partido Socialista, puedan verse defraudados".