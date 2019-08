La nueva vida de Teo, con 200 kilos menos y a la espera de un trabajo

El joven fue conocido el año pasado cuando tuvo que someterse a una operación por una insuficiencia respiratoria causada por los 385 kilos que pesaba. Desde los nueve años padecía obesidad mórbida por problema de tiroides.

El año pasado habló para los micrófonos de 'La Tarde' de COPE: “ Tuve un problema de inflamación de testículos por los líquidos. Se me inflamaron y caí en cama dos semanas y a partir de ahí los líquidos se me pasaron a las piernas y dejé de andar”. El problema llegó cuando las ambulancias de las que disponía la Generalitat de Valencia no podían trasladarle debido a que no soportaban su peso y tuvieron que hacerlo en un camión de mudanzas hasta el hospital: “Como si fuese un mueble” afirma Teo que se sentía.

Pero en un año, las cosas pueden cambiar mucho por Teo, hoy, es otra persona, hoy Teo tiene 200 kilos menos y afirma para los micrófonos de 'La Tarde' que “está muy bien, muy feliz y que es una persona nueva”.

Afirma también que “con mucho esfuerzo y mucho sacrificio lo logras todo, porque si no pones empeño tú mismo, no haces nada y adía de hoy estoy muy feliz y con 190 kilos y a la espera de perder 90 más”.

“Desde octubre hasta el mes de mayo bajé 130 kilos a base de una dieta de 2.000 kcal y después me sometí a la operación” cuenta Teo.

Teo sostiene que lo que más ilusión le ha hecho tras perder estos kilos, es que ha podido “bajar al parque con sus sobrinas, ya que antes no podía moverse de la cama, durante aproximadamente 10 años”.

A día de hoy, peso 190 kilos y tengo en mente perder esos 90 que sobran” con mucho esfuerzo y mucha constancia, Teo afirma que es un auténtico reto pero sabe que lo va a conseguir.