La nueva palabra que puede decirte un adolescente para incomodarte y que debes conocer: así puedes contestar

Si te sientes mayor al escuchar a los más jóvenes, como los que forman parte de la Generación Z, tenemos que decirte que no estás solo. El lenguaje de los nacidos entre 1994 y 2012 está plagado de términos que son incomprensibles para sus padres. ¿Un ejemplo? Streaming, Hate o Mood.

Son palabras que, de hecho, sirven para hacer mofa entre los influencers, sabiendo que los más mayores no podrán entenderlos. De hecho, muchos dicen que necesitamos, entre generación y generación, un traductor. Y no, no es exagerado. ¿Sabrías decirnos que significa “La queso”? Te ponemos la expresión en contexto.

¿De dónde viene esto? Pues probablemente tus hijos lo hayan sacado de TikTok, donde se ha vuelto viral. Viene de una telenovela (El amor invencible) y tiene hasta canciones. Tus hijos tienen toda una serie de referencias que tú no tienes. Por eso tú no sabes qué es “NPC” y ellos sí.

Esto es non player character: personaje de un juego que no es controlado por un jugador, es igual a alguien “random”, que no aporta, un pringado.

Claro, que a veces puede ser peor intentar entenderlos y ponerse a su nivel, porque puede que se vuelva en tu contra y te digan que das “cringe”.

La palabra que pueden decirte los más jóvenes para incomodarte

Si no los conoces, te los presentamos. La Generación Z son las personas nacidas a partir de 1993/94 hasta 2012 aproximadamente. Son los siguientes a los millenials y se caracterizan por haber tenido acceso a Internet desde una edad temprana. Son imaginativos, con alta capacidad de adaptación y conscientes de vivir en un mundo global, por lo que tienen una gran movilidad geográfica.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También son individualistas y les cuesta mantener la atención. Pero ¿por qué no les entendemos? ¿Qué hace que tengan ese lenguaje tan peculiar? Es lo que le preguntamos en La Tarde a Pilar Úcar, profesora de Lengua y Literatura de la Universidad Pontificia Comillas.

Ella nos contaba que, en realidad, ellos nunca hablarían con este lenguaje con una persona que no es de su generación, y que, si no les entiendes, mejor. "No se dirigen así a nosotros, pretenden hablar así, pero no lo utilizan en casa con sus padres, saben que se trata de algo de jerga, si no se entera el de al lado, mejor. Saben que cómo se expresan dura segundos, tan rápido como su comunicación, es caduco. Pasa desde que el mundo era mundo" explicaba.

Ahora bien, bien atento a una palabra que podrían decirte y que puede incomodarte. Se trata de delulu, algo que viene del inglés delusional. Se traduce como "delirante "fuera de sí", dando a entender que nunca conseguirás lo que quieres.

¿Cómo podrías contestarles? Pues explicando que sabes lo que significa y que, para contrarrestar, tú les puedes llamar coquette.

"Me gusta mucho escucharles, son espectaculares, su lenguaje está en redes, en TikTok, en series, en la televisión, por todos lados... Me dicen que no les copie mis alumnos" decía esta profesora entre risas.