¿Habrá finalmente cuestión de confianza para Sánchez como propone Junts? Las implicaciones que tendría y lo que significa

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha afirmado que el decreto ómnibus que la semana pasada tumbaron es historia, pero ha asegurado que seguirán negociando cada elemento con el Gobierno "pieza a pieza".

"Hoy el real decreto ómnibus es historia, ha sido eliminado, ha desaparecido y se ha hecho un único decreto que incluye medidas urgentes y sociales", ha dicho en una rueda de prensa este martes desde la sede de Junts en Barcelona.

Nogueras ha señalado que siguen sin tener confianza en el Gobierno, que cualquier otra iniciativa deberán negociarla "pieza a pieza", y respecto a la aprobación de los Presupuestos, ha afirmado textualmente que el Gobierno debe cerrar todas las carpetas abiertas si quiere abrir otras.

"El Gobierno español no tiene mayoría, si quiere aprobar iniciativas tiene que negociar, necesita los votos y nosotros no estamos aquí para aprobar el programa electoral del PSOE y de Sánchez" decía Nogueras.

El análisis de los comunicadores de cope

"Certifica lo que no es este acuerdo de Junts y Sánchez. Este acuerdo al que han llegado no es para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, sino que se compromete a tramitarla, que es igual a nada" decía Fernando de Haro, analizando la situación.

"Estamos al enésimo golpe de efecto de Puigdemont y de Sánchez. Está dispuesto a darle a Junts lo que ha pedido, Sánchez puede seguir criticando al PP" decía. Algo en lo que estaba de acuerdo Alejandro Requeijo, de El Confidencial. "Es un nuevo texto de la moción de confianza que activará su compromiso, el propio Junts tendrá que votar. Sienta otro precedente que debilita todavía más a Sánchez" decía.

Pero, ¿podría salir adelante esta cuestión de confianza? ¿En qué consistiría? "El presidente del Gobierno es el que decide si hacerlo o no, puede no presentarse, no hay que empezar a hacer números, porque como él ha dicho, no se va a someter" decía Fernando de Haro aunque, como explicaba, todo puede volver a cambiar en diferentes escenarios.