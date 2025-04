La reflexión de Paco Jémez sobre el fair play en el fútbol: "¡Una m***! ¡Aquí no juega limpio nadie!"

Paco Jémez quiso compartir este domingo un particular reflexión sobre el fair play y las pérdidas de tiempo.

El entrenador de la UD Ibiza, de Primera RFEF, cargó duramente sobre la forma de perder tiempo: "Hay algo que no me puedes compensar: y es el estar rompiendo el partido constantemente, una, y otra, y otra, y otra... Y ahora entro, y ahora me da un calambre, y ahora el portero se va a beber agua, y ahora el portero le da un calambre. ¿Cuándo le da a un portero un calambre? ¿Cuándo le da un calambre a un portero? Pues es imposible que le dé un calambre a un portero".

Denunció a aquellos equipos que recurren a esta artimaña cuando van por delante en el marcador: "Pero es que siempre les da cuando van ganando. Luego se les hace la boca agua con el fair play. ¡Fair play, fair play, qué bonito el fair play! ¡El fair play es una mierda! Aquí no hace fair play nadie, ¡nadie!".

"Aquí jugamos todos a ser los más tramposos del mundo y tiene que haber reglas para que a los tramposos se les penalice y no las hay", sugirió. "Entonces, nosotros, que nos agarramos a un clavo ardiendo, si veo que no me aprietan, si veo que no me sacan tarjeta, si veo que simulo, si veo que me tiro y paran el partido, y todo eso beneficio a mi equipo... Pero nos estamos beneficiando de una manera que no me parece que sea ni leal ni mucho menos de fair play".

Jémez fue más allá, concluyendo que nunca ha creído en el fair play y las buenas intenciones de nadie al respecto en el fútbol: "Yo cuando viene alguno de estos a hablarme del fair play lo mando a Antequera, rápido. No me lo creo, ni me lo he creído nunca. Eso sí me cabrea. Me cabrea que no se juegue más limpio esto", finalizó.