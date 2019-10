"En el mundo rural no tenemos problemas, tenemos desigualdades"

Casi 6 millones de mujeres, el 30% de la población femenina en nuestro país, realizan alguna actividad relacionada con el campo. Seguro que cuando regresas, durante las vacaciones o las fiestas, al pueblo de tu familia, (a tu pueblo) estas cifras toman el nombre de alguna vecina … o es posible que tu propia madre haya sido una de ellas: una mujer rural.

Mujeres, cuya fuerza no solo mantiene a la familia también saca adelante el negocio familiar, que sufre los caprichos de la naturaleza y, sobre todo, el olvido de la Administración.

Vamos a escuchar el testimonio de dos de estas mujeres porque hoy es su día: el Día Internacional de las Mujeres Rurales.

Lola Martín es ganadera de una explotación de ganadería extensiva en Almendral de la Cañada, en la Sierra de San Vicente (Toledo). Además es Coordinadora de Fademur ( Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales en Castilla La Mancha). Lola ha defendido en los micrófonos de La Tarde la vida en el mundo rural porque ese era su proyecto vital: "Vivir en el pueblo que vio crecer a mi madre".

Lola tiene una "pequeñísima explotación familiar" de 50 vacas. Este año le ha venido bien que sea pequeña porque la sequía dificulta la crianza de los animales.

EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES, EN LA TARDE

¿La receta para vivir del campo? Paciencia. "Hay que mirar al cielo pero también a la tierra", explica.

Esta ganadera de Toledo asegura que "es complicado querer vivir y trabajar en el medio rural" porque hay que enfrentarse a una serie de problemas que ella prefiere llamar "desigualdades".

"En el servicio de salud en el medio rural tenemos recortes. No puedo elegir médico, no puedo elegir horario. Tengo un horario estricto. Tienen que ir a varios pueblos. No tienes horas. Tengo que dedicar toda la mañana", enumera.

En su pueblo de momento aguantan, pero si no hay más niños, la educación se convertirá en otra desigualdad. Aunque aprovecha para alabar a los profesionales: "La educación de los docentes del medio rural no tiene nada que envidiar a la medio urbano".

Según Lola, "la red de comunicación terrestre", el transporte público, el apoyo al tejido productivo o el acceso a las nuevas tecnologías son otros debes que se tiene con el mundo rural. "No podemos resignarnos a que nuestros pueblos sean pequeñas residencias de ancianos", sentencia.

Las Palmas de Gran Canaria donde el fin de semana 90 mujeres han participado en la primera trashumancia íntegramente femenina. Mujeres que buscaban la visibilidad de un trabajo que llevan desarrollando en la sombra desde hace mucho tiempo.

Ana María Vega gestiona junto a su marido, José de la Cruz Mendoza una quesería artesana en Cortijo de Pavón en Santa María de Guía (Las Palmas de Gran Canaria). Un día tomaron el relevo generacional tras una larga tradición quesera y de pastoreo trashumante.

Ella y su familia disponen de su ganado propio para elaborar sus productos. Un grupo de mujeres de Las Palmas ha recuperado la transhumancia, y además del ganado (ella tiene unas 500 ovejas) tienen que llevar todos los utensilios de una lado a otro, "porque nos dedicamos a hacer el queso".

Este "es un trabajo que no tiene horario. Hay que levantarse antes de aclarar el día para preparar todo, también preoparar el almuerzo. Es todo el día haciendo cosas, una detrás de otra sin parar", pero a pesar de ello, Ana María está "bastante contenta" con su oficio, porque "es un mundo inmenso" que "tiene su recompensa, estás en una vida sana. Esa es la recompensa".

Eso sí, al tener que dedicarle tanto tiempo, Ana María reconoce que a lo largo de vida ha echado de menos a sus hijos en la edad de crecimiento.

Estas mujeres celebran hoy su día reclamando más igualdad.