Y es que que hablar de trabajadoras sexuales es hablar de prostitución...Es hablar de explotación sexual... Es hablar de trata de personas... La propia ministra considera “la prostitución no el oficio más antiguo del mundo, sino la esclavitud más antigua y grande de la historia”. Y es que es esclavitud...No podemos hacernos una idea de lo que sufren esas mujeres. Son víctimas de mafias. Incluso las personas que las extorsionan vienen de sus propias familias. En muchos casos, son sus más allegados (una tía, una amigo..) los que las manipulan para salir de su zona de confort. Son atraídas por la gente en la que más confían para marcharse de su país.

"El mundo de la prostitución no es el mundo que nos han enseñado en muchas películas"

En 'La Tarde' hemos hablado con Teresa Compte, que trabaja junto a mujeres víctimas de la trata de mujeres: "La posición abolicionista es compartida con muchas mujeres de muchas plataformas. Nosotros somos un grupo de mujeres que desde diferentes ámbitos estamos intentando reflexionar seriamente sobre esto, dedicándonos a pensar cuáles son las causas, la naturaleza de este fenómeno y qué significa realmente ese objetivo de prostitución cero, o de abolición de la prostitución".

Hay gente que argumenta que la prostitución se ejerce libremente: "Es difícil de hablar de libre consentimiento, cuando hay necesidad forzada, cuando hay situaciones de necesidad y de violencia que genera una necesidad impuesta. El mundo de la prostitución no es el mundo que nos han enseñado en muchas películas. Pretty Woman ha hecho mucho daño, porque el mundo de la prostitución no es un mundo de princesas, es un mundo de esclavitud donde se consagra que la mujer puede ser comprada y vendida y reducida a un objetivo de satisfacción y regular sobre ese mercado".

¿Qué papel juegan los clientes? : "Sin clientes no hay prostitución, sin demanda no hay explotación sexual ni trata. El tema que tratamos tiene que ver con el intento de legalización de un sindicato de trabajadores del sexo. Sin clientes no existiría el negocio".

También ha estado en 'La Tarde' Concha Arbona, voluntaria en el proyecto contra la trata: "En realidad lo que nos encontramos es con mujeres que llegan exhaustas, con vidas que han estado cerradas al exterior por su destorsionadores, con vidas al revés y totalmente esclavizadas. Las amenazan con sus hijos, con dinero, deudas que no pueden pagar que se las intentan cobrar a su familiares, amenazas de mil tipo que las tienen atornilladas".