El motivo que, ahora sí, llevaría al Pequeño Nicolás a prisión y su plan para ganar dinero a partir de enero

¿Te acuerdas del "Pequeño Nicolás"? Seguro que muchos le habíais perdido la pista desde que dejó de acaparar las portadas de los medios de comunicación. Su realidad hoy es mucho más dura que la de aquellos días de vino y rosas en que se codeaba con lo más granado de la sociedad haciéndose pasar por empresario, o agente del CNI, o amigo de políticos importantes para sacar una buena tajada económica.

De momento ya está condenado a más de cinco años de cárcel en dos de las causas que tenía abiertas y estos días se le ha juzgado por una tercera, en la que el fiscal le pide seis años de cárcel. Si esta vez también es condenado, la posibilidad de que entre en prisión es muy alta. Mientras, prepara una serie documental sobre él, que ya ha empezado a grabar, y trabaja en un proyecyo de inversión en criptomonedas.

Cruz Morcillo y Pablo Muñoz y son los colaboradores de 'La Tarde' en asuntos de sucesos e Interior y han pasado por el programa para hablar de la situación del "Pequeño Nicolás".

Francisco Nicolás, que es así como se llama, está acusado de intentar estafar a un empresario en la venta de una parcela en Toledo haciéndose pasar de nuevo por colaborador del Gobierno y del CNI también en 2014. La Fiscalía pide 6 años de prisión y 18.000 euros de multa. El supuesto estafado y su abogado ya han declarado que «no hubo estafa» y que no se sintieron engañados por el joven, y el primero llegó a declarar ante el tribunal que en ese momento pensaba que aquel joven de 20 años era «un genio precoz». De hecho, llegó a compararle con Amancio Ortega, fundador de Zara.

El problema es que detrás del testimonio del empresario está en entredicho y parece que se debe a un intento de ocultar otras cosas. Y por si fuera poco también está acusado de falsificar documentos y usurpar funciones públicas. Él lo que dice es que sí era colaborador del CNI, y que todo el resto de su actuación se debe a su inmadurez. Se refiere a la elaboración de supuestos documentos del CNI, del que falsificaba su sello, o la utilización de coches a los que ponía sirenas como las de la Policía.

El Pequeño Nicolás lleva más de un año afrontando los distintos juicios en los que han terminado sus peripecias. Aunque ya había protagonizado otros por causas menores, como injurias y calumnias al CNI en un par de entrevistas, en verano de 2021 empezó a encajar condenas de cárcel. La primera fue cuando la Audiencia Provincial de Madrid le impuso un año y nueve meses por falsificar el DNI para que un amigo se presentara por él a la Selectividad en 2012. Al mes siguiente, en julio, le sentenció a otros tres años por un viaje a la localidad gallega de Ribadeo en 2014 en el que se hizo pasar por enlace de la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real.

Es decir, ya son casi cinco años los que tiene pendientes. Su defensa ha recurrido ambas condenas ante el Tribunal Supremo, por lo que actualmente permanece en libertad a la espera de que éste resuelva primero si lo admite a trámite y, en ese caso, si revoca o reduce las penas. Pero si esta vez también hay condena, va a ser muy difícil que evite la cárcel

Pablo Muñoz ha hablado sobre el estado en el que se encuentra Francisco Nicolás: "Bueno, parece que está algo alicaído, cansado y desde luego preocupado porque la posibilidad de que ingrese en la cárcel es alta. Los ocho años que lleva entre acusaciones y juzgados han hecho mella en en él y en su familia, ya que tienen la sensación de que esto no va a acabar nunca, aunque desde su entorno aseguran que va a seguir luchando. Pero además del coste personal está el económico, porque no tiene el mejor de los carteles para que alguien lo contrate. Por eso hace «lo que le dejan y hasta donde le dejan con toda la discreción del mundo, porque a los empresarios no les gusta esa exposición, así que cuanta menos gente lo sepa, mejor», añade su círculo más cercano. Pero sí tiene algunas cosas entre manos, como esa serie sobre su vida que has comentado y ese proyecto de inversión en criptomonedas".

Por otro lado pero en este sentido, Cruz Morcillo ha dicho que en ABC han contado que hace aproximadamente diez días comenzó, con una productora, el rodaje de un documental sobre él. Según parece hay «varias plataformas» interesadas en adquirir los derechos y que las negociaciones están avanzadas con una de ellas. Fuentes del sector audiovisual manifiestan que es un producto que puede tener muy buenas perspectivas de audiencia, por lo sorprendente de la historia del joven y la popularidad que alcanzó. Él mismo contará su mediática historia. En cuanto a su otra actividad, la relacionada con criptomonedas, se trata de un «proyecto personal» de 'blockchain' para invertir en esa moneda virtual y en NFT, otro activo digital vinculado a las populares monedas cibernéticas. Según parece prevé lanzar el proyecto a finales de este año o principios del siguiente.

En cuanto a su periplo por los juzgados Muñoz asegura que este no es el final. Hoy mismo ha comenzado otro juicio en el que está citado como testigo por la grabación del excomisario Villarejo a responsables de la Policía Nacional y del CNI sobre la investigación que derivó en la detención del propio Francisco Nicolás. Y ya a principios de febrero empezará el juicio por el conocido como caso Mafia Policial, en el que el joven está acusado de acceder a información de las bases de datos del Ministerio de Interior que le facilitaban varios agentes a cambio de promesas y dinero. La Fiscalía le pide otros nueve años y nueve meses de cárcel por este caso. Así que le queda mucho por delante.