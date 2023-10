El motivo por el que un hostelero de Barcelona busca camareros con más de 50 años: "No todo el mundo sirve"

Encontrar trabajo no es la tarea más fácil del mundo, en ocasiones te genera impotencia e incluso ansiedad, en algunas ocasiones. Y para los que son mayores de 50 años, la dificultad es mucho mayor. Sin embargo, en un bar de Barcelona están buscando camareros que superen esta franja de edad.

“Más años de experiencia, y menos tiempo en redes sociales”. Esto ha sido lo primero que le ha dicho Kim Díaz, a Pilar Cisneros, la codirectora de 'La Tarde', cuando le ha preguntado por qué prefiere contratar para sus negocios de hostelería a camareros y camareras de más de 50 años.

Su decisión es insólita, a contracorriente en un mundo laboral en el que el 47% de todos los parados de larga duración, los que llevan más de dos años buscando empleo, tiene más de 50 años. Kim es un empresario con cinco negocios de hostelería en Barcelona. Esta misma semana ha hecho su último casting para contratar a los camareros del restaurante italiano que abrirá sus puertas en menos de un mes.





La mitad de los parados que buscan empleo tienen 50 años

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de este año, los últimos disponibles, 759.900 parados en España llevaban dos o más años buscando empleo. De ellos, prácticamente la mitad, 361.600, tiene más de 50 años. Sobre el motivo por el que Kim contrata a camareros mayores de 50, explicaba que "no todo el mundo sirve para ser camarero, te hace tener una trayectoria que te lleve un punto de psicología con el cliente, contrato gente de esta edad porque son los mejores".

De todos los locales que tiene Kim, en todos no puede contratar a gente mayor de 50 años, pero en el que van a abrir ahora en Barcelona reúne todos los requisitos "porque no le pido experiencia en vinos o que a nivel físico que tengan que estar en forma". El punto determinante para contratar a gente de esta edad es que "los estudiantes que están estudiando hostelería, cocina o sala, casi todos quieren trabajar en estrellas Michelín y no se dan cuenta de que tienen que pasar por la base, yo sé que mi camarero de 50 años va a ser fiel y leal".





Uno de los camareros de 57 años

Jorge tiene 57 años y es uno de esos camareros que Kim contrató hace ocho años, se conocieron porque iban a desayunar al bar donde él trabajaba y que estaba a punto de cerrar. Al enterarse, Kim le convocó a ese primer casting de 2015 y se presentó con un currículum y un ramo de flores. Jorge nunca tuvo miedo ante el temor de no encontrar trabajo, "la familia es un gran colchón y tenía la estabilidad de ir al paro, para ponerme las pilas un año".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

España cuenta actualmente con 16 millones de mayores de 55 años. Representan un 33% de la población total, por lo que las oportunidades se van reduciendo a esta edad.